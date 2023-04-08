Качество NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR 2 сравнили в 26 играх — апскейлер NVIDIA выигрывает везде

Так как технологии масштабирования изображения AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS 2 одновременно используются множеством современных игр, у обозревателей появилась возможность напрямую сравнить их качество и быстродействие. Один из таких тестов опубликовал YouTube-канал HardwareUnboxed, сравнивший обе технологии в 26 играх.

Для тестирования использовались два режима AMD FSR 2 и NVIDIA DLSS 2 — «Производительность» и «Качество». Игры запускались в разрешении 4K и 1440p. Поскольку обе технологии масштабирования обеспечили практически одинаковый уровень производительности, основное внимание в исследовании уделялось именно качеству конечного результата работы апскейлера.

В общей сложности было проведено 108 игровых тестов. Лишь в восьми случаях FSR 2 продемонстрировала идентичный результат по сравнению с DLSS 2. Во всех других — технология NVIDIA превзошла решение AMD в графическом плане.

В рамках тестов было отмечено, что DLSS лучше справилась с реконструкцией кадра в большинстве случаев. В результате работы технологии NVIDIA также возникало меньше артефактов вроде мерцаний по сравнению с FSR. Наибольшая разница между DLSS и FSR возникла в режиме производительности.