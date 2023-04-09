Создатель серии Halo Джозеф Стейтен покинул Microsoft

Креативный директор 343 Industries Джозеф Стейтен (Joseph Staten) покинул студию, Xbox Game Studios и Microsoft спустя девять лет после возвращения. Причину ухода создатель Halo и Destiny не назвал.

До того, как присоединиться к Microsoft, Стейтен работал в студии Bungie в качестве режиссёра роликов для Halo: Combat Evolved, Halo 2 и Halo 3, а также участвовал в создании Halo 3: ODST, Halo: Reach, Halo Wars и написал книгу «Halo. Контакт на Жатве». А при разработке Destiny играл роль креативного директора вплоть до 2013 года. После этого он ушёл из Bungie, чтобы заняться чем-то другим.

Но в 2014 году Стейтен примкнул к Microsoft и Xbox Publishing в роли старшего креативного директора. В 2020 году он стал главой креативного отдела студии 343 Industries, которая в то время разрабатывала Halo Infinite. Стейтен отвечал как за кампанию шутера, так и многопользовательский контент. В начале этого года он вновь перешёл из 343 Industries в Xbox Publishing.

В своём публичном обращении Стейтен рассказал, что скоро поделится подробностями ухода, но пока он хочет поблагодарить всех коллег за понимание и поддержку.