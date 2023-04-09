Лучше во всём: вышел финальный трейлер геймплея Star Wars Jedi: Survivor

Компания Electronic Arts и студия Respawn Entertainment опубликовали финальный трейлер игрового процесса предстоящего научно-фантастического приключенческого экшена Star Wars Jedi: Survivor. До релиза осталось меньше трёх недель.

Новый трейлер состоит из динамичных сражений с различными типами врагов, сюжетных подробностей и красивых инопланетных видов. Star Wars Jedi: Survivor обещает многочисленные улучшения игрового процесса по сравнению со своим предшественником, в том числе большие локации с возможностью их исследования верхом и взаимодействие с ИИ-напарниками, вроде Меррина и Бода Акуны.

Разнообразие врагов тоже было расширено со времён Star Wars Jedi: Fallen Order. Кроме того, Кэл научится пяти боевым стойкам, каждая из которых отличается уникальными сильными сторонами и свойствами.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 28 апреля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.