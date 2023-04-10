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Пройти Half-Life: Alyx целиком без VR стало возможно благодаря новому моду

Портал Wccftech обратил внимание, что недавнее обновление модификации HLA-NoVR позволяет пройти сюжетную кампанию VR-шутера Half-Life: Alyx целиком без гарнитуры виртуальной реальности. Скачать новейшую версию можно с сайта ModDB.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Напомним, энтузиасты пытаются отвязать Half-Life: Alyx от VR почти с самого релиза, и HLA-NoVR — один из самых простых способов это сделать. В конце марта мод вышел в ранний доступ, а на днях получил крупнейшее обновление.

Третий патч с релиза HLA-NoVR в раннем доступе вышел в ночь с 9 на 10 апреля и принёс с собой возможность завершить кампанию без VR-гарнитуры, полноценную интеграцию гравиперчаток и фабрикаторов Альянса (прокачка оружия).

Помимо прочего, заплатка включает корректировку скорости передвижения, возможность разбивать деревянные преграды, активировать механизмы и открывать двери кнопкой E, улучшения стабильности и поддержку других модов, в том числе Levitation.

Команда разработки GB_2 Development Team продемонстрировала обновление HLA-NoVR в прикреплённом выше 46-минутном геймплейном видео. Будьте осторожны: ролик содержит спойлеры к концовке Half-Life: Alyx.

Полноценный релиз HLA-NoVR ожидается в ближайшем будущем. Обещают больше достижений (пока есть поддержка лишь 33 из 42), анимаций, взаимодействия с окружением, изменения интерфейса и другие улучшения.

Half-Life: Alyx вышла в марте 2020 года эксклюзивно на ПК (Steam). Игра представляет собой приквел Half-Life 2, созданный специально для VR-гарнитур. Проект стал одним из самых высокооценённых в 2020-м по версии агрегатора Metacritic.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, 3D-технологии,
Теги: half-life: alyx, valve, шутер, vr, модификация
half-life: alyx, valve, шутер, vr, модификация
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