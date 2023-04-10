Графика следующего поколения: специалист Digital Foundry остался в восторге от Cyberpunk 2077 в режиме Ray Tracing: Overdrive с трассировкой пути

Эксперт Digital Foundry Алекс Батталья (Alex Battaglia) рассказал, как продвинутый графический режим Ray Tracing: Overdrive (RT: Overdrive) влияет на графику и производительность ролевого боевика Cyberpunk 2077.

Напомним, RT: Overdrive предложит трассировку пути, более точное RT-освещение и тени благодаря технологии RTX Direct Illumination, более качественное непрямое освещение и отражения с трассировкой лучей в полном разрешении.

По словам Баттальи, Cyberpunk 2077 с RT: Overdrive «выглядит совершенно по-другому» по сравнению с трассировкой лучей на «невероятных» настройках. Всё потому, что даже в этом режиме игра сочетает рейтрейсинг с привычными техниками освещения.

В RT: Overdrive почти всё прямое и непрямое освещение обрабатывается с помощью трассировки лучей, создавая более правдоподобную общую картину, лишённую артефактов растеризации.

Красота требует жертв: сцена с RT: Overdrive в разрешении 4K даже на видеокарте RTX 4090 выдаёт всего 18 кадров/с. С DLSS 2 производительность вырастает до 59 кадров/с, а с DLSS 3 (и её генерации кадров) — до 95 кадров/с.

«Overdrive полностью трансформирует графику, корнями уходящую в прошлое поколение, до уровня, который можно ожидать от следующего поколения игровых движков», — считает Батталья.

RT: Overdrive выйдет для ПК-версии Cyberpunk 2077 уже завтра, 11 апреля, с патчем 1.62, в рамках предварительной версии (technology preview). NVIDIA и CDPR продолжают работать над улучшениями и оптимизацией трассировки пути.