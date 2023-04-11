Китай будет проверять безопасность всех сервисов на генеративных нейросетях

Китай планирует проверять безопасность всех сервисов на базе генеративных нейросетей до того, как им будет разрешено работать в стране. Это вызывает некоторую обеспокоенность относительно дальнейшей судьбы чат-ботов, подобных ChatGPT от Open AI, разработанных местными IT-гигантами, такими как Baidu.

Поставщики услуг должны гарантировать, что ИИ-алгоритмы предоставляют достоверную информацию и соблюдают авторские права, а также не ставят под угрозу безопасность пользователей. Разработчики ИИ-алгоритмов также должны чётко маркировать генерируемый нейросетью контент. Об этом сказано в проекте Администрации киберпространства Китая, который был представлен широкой публике для получения отзывов от общественности.

Требования Администрации киберпространства Китая являются частью более масштабных усилий властей по регулированию рынка генеративных нейросетей, который начал расти взрывными темпами после запуска алгоритма ChatGPT в ноябре прошлого года. Китайские IT-компании, такие как Alibaba, SenseTime и Baidu, стремятся создать надёжную платформу на основе нейросетей для крупнейшего в мире интернет-рынка.

На фоне заявления регулятора курс акций Alibaba значительно снизился, тогда как ценные бумаги SenseTime почти не потеряли в цене. Ранее на этой неделе SenseTime анонсировала собственный ИИ-бот SenseChat, который позиционируется как конкурент ChatGPT. Baidu запустила тестирование своего чат-бота Ernie около месяца назад. В настоящее время Baidu считается лидером на китайском рынке генеративных нейросетей.