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BYD показала электромобиль с прокачанной гидравлической подвеской — он может подпрыгивать на месте

Идеи американской школы тюнинга нашли воплощение в творениях китайских инженеров, поскольку компания BYD на примере премиального электрического спортивного купе Yangwang U9 продемонстрировала возможности гидравлической подвески, позволяющей управлять положением всех четырёх колёс по отдельности. Электромобиль с такой подвеской умеет подпрыгивать, стоя на месте.

Источник изображения: BYD, Electrek

Источник изображения: BYD, Electrek

В демонстрационном ролике спорткар Yangwang U9, ставший первой моделью марки с подвеской DiSus-X, выезжает на сцену, сперва забавно переваливаясь с боку на бок, а затем словно пританцовывая за счёт изменения дорожного просвета в области контакта каждого из четырёх колёс с поверхностью земли по отдельности. В конце ролика машина как бы подпрыгивает на месте из глубокого приседа, демонстрируя необычную возможность интеллектуально управляемой подвески.

По данным BYD, система подвески DiSus существует в четырёх разновидностях. Вариант DiSus-C опирается на использование регулируемых электроникой амортизаторов с соленоидными клапанами, которые способны постоянно менять характеристики жёсткости в соответствии с текущей дорожной обстановкой. В наши дни такое решение уже применяется на транспортных средствах различных марок.

DiSus-A является разновидностью пневмоподвески, которая позволяет изменять дорожный просвет в пределах 150 мм. Система позволяет запоминать свыше десяти положений, которые подходят для различных условий движения или облегчают посадку в салон пассажиров, либо погрузочные работы со стороны багажного отделения.

DiSus-P позволяет оперативно регулировать жёсткость подвески гидравлическим методом. При резком ускорении или замедлении жёсткость может почти моментально увеличиваться на 200 %, чтобы обеспечить сохранение хорошей управляемости. Дорожный просвет можно изменять в пределах 200 мм, причём независимо на каждом из колёс.

Наконец, DiSus-X является самой продвинутой подвеской в семействе, она как раз дебютирует на спортивном электрокаре Yangwang U9, который поступит в продажу по цене от $150 000. Система независимо управляет амортизаторами на всех четырёх колёсах, позволяет машине имитировать танец, подпрыгивать с места и даже передвигаться на трёх колёсах. Силовая установка этого спорткара использует четыре электродвигателя, позволяет набирать 100 км/ч за две секунды. Продвинутая подвеска позволит электромобилям BYD объединять возможности спорткаров и внедорожников, управляя жёсткостью для оптимальной управляемости и комфорта, а также изменяя дорожный просвет в широких пределах.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, фото, видео, фраза дня,
Теги: byd, yangwang 1, электромобиль, подвеска
byd, yangwang 1, электромобиль, подвеска
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