Electronic Arts готовит новый трейлер Dragon Age: Dreadwolf — похоже, рекламная кампания игры уже не за горами

Пользователи форума Reddit обнаружили признаки того, что издательство Electronic Arts готовится к старту полномасштабной рекламной кампании фэнтезийной ролевой игры Dragon Age: Dreadwolf от студии BioWare.

Напомним, прошлой осенью Dragon Age: Dreadwolf прошла через альфа-тестирование и находится сейчас на этапе постпроизводства (в данном случае одной из последних стадий разработки), однако подробностями игры делиться не спешат.

Судя по всему, в ближайшие месяцы это изменится. Об этом свидетельствует открытая переписка между администратором раздела Dragon Age на площадке Fandom и представителем самой Fandom.

Исходя из их разговора, на связь с предложением Fandom о сотрудничестве вышла Electronic Arts. Издатель хочет разместить на площадке новый трейлер Dragon Age: Dreadwolf и устроить редизайн главной страницы раздела в стиле игры.

За прошедшие с момента своего анонса уже почти четыре с половиной года Dragon Age: Dreadwolf получила от силы три тизер-трейлера: в декабре 2018-го, декабре 2020-го и декабре 2022-го.

По всей видимости, Electronic Arts готовится к началу полноценной рекламной кампании Dragon Age: Dreadwolf — разработка близится к завершению, а ни официальных сроков выхода, ни целевых платформ у игры до сих пор нет.

По слухам, Dragon Age: Dreadwolf выйдет на PC, PS5, Xbox Series X и S не раньше 2024 года. Завершить разработку игры помогают бывший исполнительный продюсер серии Марк Дарра (Mark Darrah) и команда следующей Mass Effect.