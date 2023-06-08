Робомобиль Waymo попал в первое происшествие со смертельным исходом — погибла собака

Как сообщает интернет-издание The Register со ссылкой на пресс-службу Waymo, в Калифорнии произошёл неприятный инцидент с непосредственным участием автономной машины компании. 21 мая она сбила небольшую собаку, перебегавшую дорогу перед автомобилем и система безопасности последнего не смогла предотвратить столкновение. Не помог и водитель, сидевший за рулём для подстраховки.

В Waymo сообщают, что расследование продолжается, но согласно первоначальным данным, система верно распознала собаку, выбежавшую из-за припаркованного транспортного средства, но машине не удалось избежать «контакта». В компании заявили, что отправили искренние соболезнования владельцу собаки — безопасность и доверие в сообществах, где присутствуют сервисы Waymo, являются приоритетами для компании.

О смерти собаки сообщается в докладе в Департамент автотранспорта Калифорнии. Согласно документу, столкновение произошло в промышленной зоне Сан-Франциско. Известно, что собака была без поводка и выбежала из-за стоящего автомобиля, а водитель тестового автомобиля не увидел её из-за препятствий. В Waymo утверждают, что избежать столкновения было невозможно. Обратной связи от владельца у самой компании не было. На вопрос о том, готова ли компания предоставить записи о поездке для независимого исследования, в Waymo заявили, что обеспечат данными местные власти через традиционные правовые каналы, во избежание утечки персональных данных людей, так или иначе связанных с инцидентом.

В полиции Сан-Франциско не стали заниматься происшествием, в правоохранительных органах данные о происшествии отсутствуют, а в самой Waymo о том, как компания докладывала об инциденте, пока не сообщали. В целом в Waymo утверждают, что программно-аппаратный комплекс Waymo Driver снижает число происшествий и травм там, где разрешено ездить машинам компании. Сегодня тестирование идёт в некоторых округах Калифорнии помимо города Сан-Франциско, тестовые поездки осуществляются в отдельных районах Лос-Анджелеса и населённых пунктах. Кроме того, роботизированные машины Waymo ездят в некоторых частях Аризоны.

В январе Waymo сообщила, что её роботакси в совокупности проехали более миллиона миль (более 1,6 млн км) без происшествий. Впрочем, сопоставимые результаты в стране демонстрируют и люди-водители.

Хотя роботакси пока не доказали своей систематической смертоносности на дорогах, они неоднократно становились причиной мелких ДТП и нередко препятствовали дорожному движению. Известно, что в январе текущего года Муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско отправило письмо Калифорнийской комиссии по коммунальным вопросам, в котором выступило против планов выпустить на дороги города больше роботакси GM Cruise. По данным ведомства, с 29 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года автономные машины стали причиной 92 инцидентов.