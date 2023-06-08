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Евросоюз одобрил выделение €8 млрд на полупроводниковые разработки

ЕС планирует увеличить производство полупроводников и к 2030 году занять 20 % мирового рынка. Утверждён транш государственной помощи в размере €8,1 млрд. Еврокомиссия рассчитывает, что государственное финансирование дополнительно привлечёт до €13,7 млрд частных инвестиций и мобилизует в общей сложности почти €22 млрд в период до 2032 года. 56 компаний из 14 государств — Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии, Словакии и Испании — получат доступ к финансированию для реализации 68 проектов.

Первые результаты могут появиться на рынке уже в 2025 году. По словам еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), проекты будут сосредоточены на исследованиях и разработке «ресурсосберегающих технологий», таких как чипы, процессоры и сенсоры. Её сообщение было сделано в рамках «Важных проектов, представляющих общеевропейский интерес» (Important Projects of Common European Interest, IPCEI) — инициативы, которая должна принести пользу не только странам, предоставляющим ресурсы, но и всей европейской экономике.

Благодаря этому для IPCEI обеспечен более лёгкий доступ к деньгам налогоплательщиков. Свод правил государственной помощи традиционно был весьма строгим, что вызывало недовольство крупных стран — «доноров ЕС». Но всё более ожесточённая «полупроводниковая гонка» подтолкнула Брюссель к смягчению правил, позволяющему вливать государственные средства более быстрыми темпами и в большем масштабе.

Конечная цель — увеличить производство полупроводников в Европе и достичь 20-процентной доли мирового рынка к 2030 году, что теоретически обеспечит суверенитет и долгосрочную конкурентоспособность блока. «Мы должны увеличить собственные возможности исследований, разработки и производства чипов в Европе, — заявила Вестагер. — Нам нужно разрабатывать действительно инновационные решения и их промышленное внедрение в Европе».

Европейские амбиции, однако, сталкиваются с технологическим лидерством Китая, Японии, Южной Кореи и, что наиболее важно, Тайваня, который доминирует на рынке передовых полупроводников почти монопольно.

США также вынуждены активизироваться в сфере производства полупроводниковой продукции. В прошлом году был принят американский «Закон о чипах», который анонсировал инвестиции в размере $39 млрд в развитие производства и $13,2 млрд в исследования и разработки.

Тем временем Брюссель завершает разработку «Закона о европейских чипах», направленного на привлечение более €43 млрд государственных и частных инвестиций, из которых €3,3 млрд поступают непосредственно из бюджета ЕС. Важно понимать, что IPCEI — это отдельный инструмент, и средства, собранные в его рамках, не учитываются в этом законе.

На данный момент о новых инвестициях в европейское производство чипов объявили такие компании, как Intel, Infineon, STM, GlobalFoundries и Wolfspeed. TSMC также рассматривает возможность строительства производственной площадки в Германии.

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Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: полупроводники, производство микросхем, финансы, инвестиции, евросоюз
полупроводники, производство микросхем, финансы, инвестиции, евросоюз
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