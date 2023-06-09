Германия получит почти половину европейских субсидий на развитие полупроводникового сектора

На этой неделе невольно определился главный бенефициар выделения властями ЕС более чем €8 млрд субсидий на развитие региональной полупроводниковой отрасли. Со слов министра экономики Германии Роберта Хабека (Robert Habeck), именно эта страна претендует на €4 млрд субсидий в рамках поддержки 31 проекта, реализуемого в 11 федеральных землях.

По словам министра, подобное количество проектов укрепляет статус Германии в качестве важного центра полупроводниковой производства и становится важным элементом всей промышленной политики страны. Полный перечень субсидируемых проектов на территории Германии не уточняется, но агентству Reuters удалось разглядеть в списке кандидатов на получение поддержки компании Infineon, Elmos Semiconductor и Robert Bosch.

Как отмечается в первоисточнике, компания Nexperia не попала в данный перечень, хотя её штаб-квартира расположена в Нидерландах, а производство сосредоточено в Гамбурге, поскольку наличие китайских акционеров смутило немецких чиновников, и этот производитель электроники лишился оснований для получения государственных субсидий. По крайней мере, немецкие СМИ подозревают, что события развивались именно по такому сценарию.

Сможет ли претендовать на часть этого бюджета потенциальное предприятие TSMC в Германии не уточняется, но среди иностранных компаний есть и другой крупный претендент на получение субсидий от немецких властей — это американская корпорация Intel, которая собирается построить в Магдебурге свои новые предприятия. Участок земли для этих целей уже куплен, и до сих пор считалось, что ускорению прогресса мешает лишь затянувшееся обсуждение размера субсидий со стороны европейских властей.