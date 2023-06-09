Porsche представила концепт электрического гиперкара Mission X, нацеленного на рекорды

Собственный 75-летний юбилей немецкая марка Porsche решила отметить анонсом концепта Mission X, который она при наличии спроса готова превратить в самый быстрый серийно выпускаемый электромобиль. Претензии на лидерство в сегменте электрических спорткаров заложены в Porsche Mission X по многим характеристикам, и даже если машина не пойдёт в серию, она поделится с сородичами инновационными техническими решениями.

Сопоставимый по габаритам с Carrera GT или Porsche 918 Spyder электрический гиперкар оснащён дверями, открывающимися вверх и в сторону, и заходящими своей стеклянной секцией далеко на крышу. Это сделано для удобства посадки и высадки в достаточно низкий спорткар. Сам кузов основан на пространственном каркасе и сформирован внешними панелями из высокопрочного углепластика. Это позволяет значительно снизить массу и увеличить энерговооружённость электрокара. Например, у Mission X на один килограмм массы должна приходится одна лошадиная сила мощности, а это в два раза выше, чем у Porsche 918.

Активные аэродинамические элементы призваны в нужный момент увеличивать прижимную силу до 409 кг на скорости 200 км/ч, что является непревзойдённым в классе показателем и позволяет улучшить управляемость электрокара на предельных скоростях. Наконец, бортовое напряжение силовой установки повышено до 900 В, что позволяет в два раза сократить время зарядки по сравнению с Porsche Taycan Turbo S, который восполняет заряд с 5 до 80 % за 22 минуты. Впрочем, для последнего предусмотрена совместимость с зарядными станциями мощностью до 350 кВт, а Mission X по плечу будет ещё более высокая мощность, но таких экспресс-станций в сфере «гражданского» применения нет. В автогоночном спорте рассматривается идея применения зарядных станций мощностью до 600 или 700 кВт, но на дорогах общего пользования они вряд ли будут встречаться в обозримом будущем.

Ёмкость батареи Porsche Mission X и запас хода остаются тайной, но известно, что тяговая батарея расположится в необычном для серийных электромобилей месте — за спиной водителя и единственного пассажира, а не под полом. Впрочем, принадлежащая ныне китайской компании Geely британская марка Lotus подобную компоновку для своих электрических спорткаров уже анонсировала ранее. Интригует и наличие под штурвалом электрокара Porsche, который заменяет руль привычной формы, характерных лепестков для переключения передач. Разного рода редукторные механизмы встречаются в трансмиссии гибридов и некоторых гиперкаров, но они явно увеличивают массу, с которой Mission X всеми силами борется.

В пресс-релизе Porsche также прозрачно даёт понять, что Mission X в своём серийном воплощении сможет установить новый рекорд «северной петли» трассы в немецком Нюрбургринге среди электрических транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования. До сих пор главным соперником Tesla Model S Plaid в этой категории был Porsche Taycan Turbo S, и недавно компания Илона Маска (Elon Musk) вернула себе пальму первенства, но в день своего юбилея немецкий конкурент негласно заявился на реванш. Правда, сделано это было несколько неуверенно с той точки зрения, что никто пока не обещает начать серийное производство Porsche Mission X.