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Политика Reddit по доступу к API привела к закрытию неофициальных клиентов и самоблокировке сообществ

Решение сделать доступ к API платным грозит стать роковым для Reddit: несколько разработчиков сторонних приложений объявили о намерении закрыть проекты, а участники ряда сообществ в знак протеста решили на один день заблокировать новые публикации.

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Источник изображения: Brett Jordan / unsplash.com

Неформальным лицом протеста оказался Кристиан Селиг (Christian Selig) — разработчик одного из самых популярных клиентских приложений Apollo. Ранее он подсчитал, что при введении платного доступа к API и сохранении суммарного трафика пользователей приложения ему придётся ежегодно перечислять Reddit сумму в $20 млн. Даже если бы он согласился принять новые условия платформы и повысить стоимость подписки, то за оставшийся до введения новых правил месяц всё равно не успел бы распланировать и протестировать разработку — это просто экономически нецелесообразно, и проще вообще закрыть проект.

Господин Селиг также предал огласке свои попытки переговоров с руководством Reddit. Общение шло на грани конфликта: администрация платформы заявила, что Apollo «менее эффективен» в сравнении с другими клиентами, то есть потребляет больше трафика по API; а гендиректор компании Стив Хаффман (Steve Huffman) в разговоре с коллегами обвинил разработчика в угрозах и попытке вымогать $10 млн. В итоге Селиг принял решение прекратить работу приложения 30 июня.

Вместе с ним о прекращении работы объявили разработчики клиентов rif is fun, ReddPlanet и Sync. Своё решение они объяснили не только переводом API Reddit на платную основу, но и целым набором новых правил. Им не понравился запрет на показ рекламы в сторонних приложениях, а также на демонстрацию в них предназначенного для взрослых контента — при том, что в официальном приложении он останется. Наконец, в знак протеста об отключении или блокировке новых сообщений на 12 июня объявили крупнейшие сообщества Reddit, в том числе r/gaming, r/Music, r/Pics, r/todayilearned, r/art, r/DIY, r/gadgets и r/LifeProTips.

В ответ на объявленные сообществом акции протеста глава Reddit Стив Хаффман сообщил о намерении провести серию вопросов и ответов от лица компании, раскрыв подробности о введении платы за доступ к API и разработке сторонних приложений. Накануне стало известно, что API Reddit останется бесплатным для приложений со специальными возможностями.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Социальные сети,
Теги: reddit, api, приложения, сообщества
reddit, api, приложения, сообщества
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