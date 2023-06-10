Власти США пообещали субсидировать строительство зарядных станций Tesla, если те будут поддерживать стандарт CCS

На этой неделе к Tesla и Ford в намерениях использовать разъём NACS для подзарядки электромобилей на фирменных станциях Supercharger присоединилась корпорация General Motors, что дополнительно подогрело интерес инвесторов к ценным бумагам Tesla. Правительственные чиновники США заявили, что зарядные станции Tesla смогут строиться с использованием государственных субсидий, если обеспечат поддержку разъёмов типа CCS.

Последний формально считался рекомендованным для использования в Северной Америке, пока Tesla не начала «перетягивать одеяло на себя», сперва открыв доступ к своим зарядным станциям для обладателей электромобилей других марок, а потом и договорившись с Ford и GM на переход к единому разъёму типа NACS, который первоначально изобрела и продвигала. Стандарт CCS продолжают использовать зарубежные производители электромобилей, поставляющие свои транспортные средства в США — Volkswagen, KIA и Hyundai можно отнести к их числу.

При этом Tesla, Ford и GM сообща контролируют около 70 % рынка электромобилей США, и у них есть шанс сделать разъём NACS де-факто стандартным для региона, но Reuters сообщает, что представители администрации президента США рекомендовали Tesla сохранять доступ автовладельцев к разъёму CCS на своих зарядных станциях. При выполнении этого условия Tesla сможет претендовать на часть из $7,6 млрд субсидий, которые власти страны намерены выделить на строительство сети зарядных станций вдоль наиболее нагруженных автотрасс. Американским гражданам также будет частично компенсироваться покупка переходников, используемых для подключения машин с другими типами разъёмов к зарядным станциям, оснащённых кабелями с вилкой типа CCS.

Аналитики с воодушевлением восприняли новость о решении GM присоединиться к Tesla и Ford в продвижении зарядного разъёма NACS. Прежде всего, как отмечают эксперты, эта инициатива пойдёт на пользу самой Tesla, поскольку позволит увеличить выручку от реализации электроэнергии на своих зарядных станциях. В ближайшие несколько лет профильная выручка может увеличиться на $3 млрд или $6 млрд, по разным оценкам, причём до трети её будет генерироваться владельцами электромобилей других марок, поддерживающих стандарт NACS.

В совокупности с другими факторами это обеспечило рост курса акций Tesla на протяжении 11 дней подряд. За это время капитализация компании выросла на $200 млрд, и последний раз подобное ралли наблюдалось в январе 2021 года. Вчерашние торги завершились ростом курса на 4 %, хотя в пике он поднимался более чем на 7 %. Спекулянты, которые ставили на снижение курса акций Tesla, за этот период потеряли примерно $6 млрд, как отмечают аналитики S3 Partners.