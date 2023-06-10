Сегодня 10 июня 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Власти США пообещали субсидировать строи...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Власти США пообещали субсидировать строительство зарядных станций Tesla, если те будут поддерживать стандарт CCS

На этой неделе к Tesla и Ford в намерениях использовать разъём NACS для подзарядки электромобилей на фирменных станциях Supercharger присоединилась корпорация General Motors, что дополнительно подогрело интерес инвесторов к ценным бумагам Tesla. Правительственные чиновники США заявили, что зарядные станции Tesla смогут строиться с использованием государственных субсидий, если обеспечат поддержку разъёмов типа CCS.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Последний формально считался рекомендованным для использования в Северной Америке, пока Tesla не начала «перетягивать одеяло на себя», сперва открыв доступ к своим зарядным станциям для обладателей электромобилей других марок, а потом и договорившись с Ford и GM на переход к единому разъёму типа NACS, который первоначально изобрела и продвигала. Стандарт CCS продолжают использовать зарубежные производители электромобилей, поставляющие свои транспортные средства в США — Volkswagen, KIA и Hyundai можно отнести к их числу.

При этом Tesla, Ford и GM сообща контролируют около 70 % рынка электромобилей США, и у них есть шанс сделать разъём NACS де-факто стандартным для региона, но Reuters сообщает, что представители администрации президента США рекомендовали Tesla сохранять доступ автовладельцев к разъёму CCS на своих зарядных станциях. При выполнении этого условия Tesla сможет претендовать на часть из $7,6 млрд субсидий, которые власти страны намерены выделить на строительство сети зарядных станций вдоль наиболее нагруженных автотрасс. Американским гражданам также будет частично компенсироваться покупка переходников, используемых для подключения машин с другими типами разъёмов к зарядным станциям, оснащённых кабелями с вилкой типа CCS.

Аналитики с воодушевлением восприняли новость о решении GM присоединиться к Tesla и Ford в продвижении зарядного разъёма NACS. Прежде всего, как отмечают эксперты, эта инициатива пойдёт на пользу самой Tesla, поскольку позволит увеличить выручку от реализации электроэнергии на своих зарядных станциях. В ближайшие несколько лет профильная выручка может увеличиться на $3 млрд или $6 млрд, по разным оценкам, причём до трети её будет генерироваться владельцами электромобилей других марок, поддерживающих стандарт NACS.

В совокупности с другими факторами это обеспечило рост курса акций Tesla на протяжении 11 дней подряд. За это время капитализация компании выросла на $200 млрд, и последний раз подобное ралли наблюдалось в январе 2021 года. Вчерашние торги завершились ростом курса на 4 %, хотя в пике он поднимался более чем на 7 %. Спекулянты, которые ставили на снижение курса акций Tesla, за этот период потеряли примерно $6 млрд, как отмечают аналитики S3 Partners.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
General Motors тоже переведёт электромобили на использование разъёма, совместимого с зарядными станциями Tesla
Ford будет оснащать электромобили разъёмом для зарядных станций Tesla
Tesla открыла дизайн фирменного зарядного устройства в надежде сделать его новым стандартом
ИИ за один только май лишил работы 3900 человек в США
Американская статистика гласит, что за десять лет максимальный запас хода электромобилей удвоился
Китайская Gotion High-Tech готовит к выпуску аккумуляторы с марганцем — электрокару их хватит на 1000 км
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, зарядная станция, субсидии, электромобиль, сша
tesla, зарядная станция, субсидии, электромобиль, сша
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
DDR5-7600 делает лучшим процессором для игр Core i9-13900K, а не Ryzen 9 7950X3D — как и почему? 184
Компьютер месяца — июнь 2023 года 74
Обзор ноутбука HUAWEI MateBook X Pro 2023: то же самое, но еще лучше 8
Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались 5

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22