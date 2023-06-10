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Технологию масштабирования Intel XeSS поддерживают уже более 50 игр

Компания Intel сообщила, что её технология масштабирования изображения XeSS теперь поддерживается в более чем 50 различных играх и приложениях. Поддержка осуществляется как в старых играх, так и последних новинках. При должном развитии XeSS способна зарекомендовать себя в качестве достойного конкурента другим технологиям масштабирования, включая NVIDIA DLSS и AMD FSR.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Среди наиболее заметных игровых проектов, в которых реализована поддержка XeSS, значатся Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla и Control. Недавно её поддержка также появилась в Diablo IV. Очевидно, что добавление XeSS в игры AAA-класса показывает доверие со стороны разработчиков к Intel и её технологии для улучшения пользовательского игрового опыта.

Конкуренция со стороны XeSS нарастает. Например, NVIDIA недавно сообщила, что поддержка её технологии масштабирования DLSS 1 и DLSS 2 имеется в более чем 300 играх. А вот новейшую версию технологии, DLSS 3, пока можно встретить лишь в чуть больше чем 30 играх. Что касается AMD, то её технологию масштабирования FSR 1.0 поддерживают более 200 игр, а поддержка FSR 2.0 реализована в более чем 100 играх.

По данным Intel, 64 игры и приложения уже имеют или в ближайшее время получат поддержку XeSS. С их списком можно ознакомиться выше.

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Рубрики: Новости Software, 3D-графика,
Теги: intel xess, масштабирование, изображение
intel xess, масштабирование, изображение
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