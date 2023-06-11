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Утекшие документы Tesla гласят, что предсерийная версия пикапа Cybertruck кишела недостатками

Недавно стало известно, что к концу августа Tesla может начать сборку электрических пикапов Cybertruck из установочной партии, а серийные машины в ограниченных количествах начнут сходить с конвейера только в октябре. Ставшие достоянием гласности служебные отчёты Tesla, однако, указывают, что по состоянию на январь прошлого года предсерийные прототипы Cybertruck грешили наличием множества серьёзных недостатков.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Напомним, что представленная в ноябре 2019 года машина с кузовом необычной формы постоянно запаздывала с переходом в стадию серийного производства, но весной этого года Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что в конце третьего квартала первые товарные пикапы будут вручены владельцам. Попавший в руки немецкого издания Handelsblatt внутренний отчёт Tesla гласит, что по состоянию на 25 января прошлого года предсерийные прототипы пикапа этой марки демонстрировали множество конструктивных недочётов. Подчеркнём, что за прошедшие полтора года ситуация могла измениться в лучшую сторону, хотя некоторые проблемы устранить было не так просто.

Прототипы альфа-серии, как отмечается в документации Tesla, по многим критериям шумности, вибрации и жёсткости не соответствовали результатам математического моделирования и собственным ожиданиям инженеров компании. Например, источников шума в конструкции было выявлено не менее 21 штуки, причём устранить их все не удастся даже в серийной версии машины, как отмечают специалисты компании.

У ранних прототипов Cybertruck наблюдались проблемы с управляемостью. На средних скоростях возникали избыточные вибрации, ускорения вызывали сильное покачивание кузова, при маневрировании на низких скоростях наблюдались сильные поперечные колебания.

Тормозная система прототипов тоже работала не лучшим образом, набрав только 4 балла по шкале эффективности SAE вместо прогнозируемых семи. Ход педали тормоза был слишком большим, а замедление не слишком эффективным, при резком торможении кузов слишком сильно кренился, а усилие в тормозных механизмах не было равномерным. Испытания подвески выявили существенные проблемы, часть которых без пересмотра её конструкции устранить было невозможно. Жёсткость кузова на кручение тоже вызывала вопросы. Он, напомним, облицован панелями из нержавеющей стали, но имеет изготавливаемый традиционным способом силовой каркас.

Эксперты высказывают озабоченность не только по поводу влияния формы кузова на безопасность при наезде на пешеходов, но и в целом на пассивную безопасность. Кузовные панели из нержавеющей стали обладают слишком высокой жёсткостью, ограниченной способностью упруго деформироваться при аварии и гасить тем самым кинетическую энергию удара. Острые грани кузова, по некоторым оценкам, затруднят сертификацию Cybertruck на некоторых рынках по критерию безопасности для пешеходов.

С учётом всех описанных выше сложностей, пикап Tesla может оказаться более дорогим в производстве, чем хотелось бы компании, но превратить его в массовый продукт компания и не рассчитывает, поскольку транспортные средства подобных габаритов и функциональных возможностей в большей степени востребованы на рынке Северной Америки. Как недавно заявил Илон Маск, годовая программа выпуска Cybertruck будет лежать в пределах от 250 до 500 тысяч машин в год. На фоне стремления компании к 2030 году выпускать по 20 млн машин в год это не так много.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, слухи,
Теги: tesla, электромобиль, cybertruck, пикап, прототип
tesla, электромобиль, cybertruck, пикап, прототип
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