Экспорт чипов с Тайваня в США растёт уже 26 месяцев подряд

Статистика официальных органов власти Тайваня за май позволяет понять, что экспорт полупроводниковых изделий с этого острова в США растёт уже 26 месяцев подряд. Во-первых, это идёт против тенденции к снижению спроса на чипы из-за их перепроизводства и спада в экономике. Во-вторых, данный тренд противоречит стремлению США снизить свою зависимость от Тайваня в этой сфере.

В годовом сравнении, как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов острова, закупки полупроводниковых компонентов с Тайваня клиентами из США по итогам мая выросли на 9 %, тогда как поставки в Китай и Гонконг упали на 14,3 %. Совокупный экспорт чипов с Тайваня по итогам мая сократился на 8 %, в апреле снижение не превышало 7,1 %.

Если говорить об экспорте оборудования для производства чипов, то поставки с Тайваня в США выросли на 59,3 %, а Китай и Гонконг получили на 44,2 % меньше в годовом сравнении. По сути, это говорит о стремлении американских клиентов укрепить локальное производство чипов в США. При этом китайское направление всячески блокируется американскими санкциями, даже когда речь идёт о поставках оборудования из третьих стран.

С другой стороны, Китай продолжает оставаться главным покупателем чипов с Тайваня. В мае доля этой страны в структуре профильного экспорта выросла ещё на пару процентных пунктов до 54 %. Интегральных микросхем КНР закупает на Тайване в 12 раз больше, чем США, а оборудования для производства чипов — больше на треть.