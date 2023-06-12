Министерство финансов Германии против увеличения размеров субсидий на строительство предприятия Intel

Проект по строительству предприятия Intel в немецком Магдебурге обещал стать крупнейшей зарубежной инвестицией в промышленность страны за последние семьдесят с лишним лет, но сейчас натыкается на противоречия между американским инвестором и немецкими властями. Компания претендует на увеличение размера субсидий, а немецкие власти всячески этому противятся.

Как поясняет Financial Times, первоначальный проект подразумевал, что Intel потребуется 17 млрд евро на строительство предприятия, из них 6,8 млрд евро были готовы предоставить власти Германии. Теперь компания, если верить источникам, требует увеличить размер субсидий до 10 млрд евро, объясняя это возросшими затратами на энергоносители и строительство. Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) в комментариях Financial Times заявил, что в бюджете страны нет денег, и его нужно сокращать, а не расширять.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) при этом является сторонником идеи увеличения субсидий на развитие национальной полупроводниковой промышленности, избрав в качестве ориентира американскую инициативу по выделению $52 млрд на поддержку развития полупроводниковой отрасли США. Принято считать, что Хабек вместе с федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) являются сторонниками идеи расширения поддержки проекта Intel при условии, что компания увеличит масштабы строительства. Министр финансов Линднер противится идее увеличения бюджетных расходов, указывая на отсутствие источников для дополнительного финансирования.

Действующие власти Германии не готовы увеличивать налоговую нагрузку, а также внешнее заимствование. Бюджет страны уже столкнулся с дефицитом в размере $20 млрд, поэтому министр финансов призвал коллег ввести ограничения по расходам на следующий год, оставив без внимания лишь расходы на оборону.

В мае министр экономики Хабек предложил ввести субсидирование стоимости электроэнергии для промышленности, но на реализацию подобной программы до 2030 года потребуются от 25 до 30 млрд евро бюджетных средств. Министр финансов Линднер такую идею считает пустой тратой средств налогоплательщиков. Кстати, идея субсидирования расходов на электроэнергию в переговорах с Intel тоже обсуждается. По замыслу министра экономики, средства на субсидирование расходов на электроэнергию предполагалось взять из стабилизационного фонда, который был сформирован в годы пандемии для поддержки национальной экономики в кризисные периоды. Линднер считает, что покрытие разницы в расходах на электричество для промышленных предприятий является нецелевым использованием средств фонда.