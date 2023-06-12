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В Microsoft не видят необходимости в выпуске нового поколения Xbox

По словам Фила Спенсера (Phil Spencer), возглавляющего в Microsoft подразделение Xbox, он «не чувствует необходимости» крупного обновления консолей компании. В недавнем интервью он заявил, что компанию вполне устраивает уже имеющееся железо, об этом свидетельствует и имеющаяся обратная связь от пользователей.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

На мероприятии Xbox Games Showcase компания уже представила обновлённый вариант в рамках существующей серии Xbox Series S — но лишь с увеличенным объёмом памяти. Кроме того, производитель принимает меры, чтобы компенсировать дефицит консолей Series X и уже «значительно нарастил» поставки.

Производители консолей обычно выпускают новые серии приблизительно раз в три года. В частности, версии Xbox Series S и X впервые представили в 2020 году. Как сообщают в Bloomberg, темпы инвестиций разработчиков в железо в последнее время замедляются, поскольку, например, разрешение 8К оказалось не столь востребованным, как 4К — многие пользователи просто не видят разницы, а разница в цене оборудования довольно велика. При этом Спенсер подчёркивает, что в компании учитывают потребности пользователей. Например, в Xbox не увидели необходимости внедрять игровые продукты, связанные с NFT или блокчейн-технологиями в целом.

Хотя многие пользователи Xbox скептически относятся к возможностям компании выпускать успешные консольные игры самостоятельно, в воскресенье Xbox представила 13 новинок, разработанных её собственными студиями, 40 минут презентации посвятили только проекту Starfield дочерней компании Microsoft — Bethesda Softworks.

В последнее время Microsoft пытается добиться ещё одной важной цели — одобрения покупки студии Activision Blizzard Inc. властями Великобритании, заблокировавшими сделку в связи с опасениями, что Microsoft займёт доминирующие позиции на облачном игровом рынке. Пока Спенсер отказался сообщать, уйдёт ли компания с британского игрового рынка из-за решения местного регулятора. По его словам, в Microsoft хотели бы найти решение. В Microsoft демонстрируют готовность не злоупотреблять своим доминирующим положением на игровом рынке и уже заключили несколько сделок, обеспечивающих контент и сервисы облачным игровым провайдерам, включая сильных конкурентов вроде NVIDIA. На воскресном мероприятии представители Microsoft завили, что некоторые игры облачного сервиса PC Game Pass будут доступны пользователям NVIDIA GeForce Now.

Как заявил Спенсер, облачный игровой рынок не стоит рассматривать отдельно от рынка консолей — по его мнению, он является, скорее, «дополнением» к нему.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, рынок IT, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники,
Теги: microsoft, xbox, xbox series x, xbox series s, игры
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