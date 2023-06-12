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Hyundai вступила в альянс с Samsung, SK и LG для выпуска электромобилей из южнокорейских комплектующих

Южнокорейский бизнес консолидирует усилия для укрепления позиций местного флагманского автоконцерна на мировом рынке электромобилей. По последним данным, вокруг Hyundai Motor Group создаётся альянс с участием Samsung, SK и LG, который поможет автопроизводителю с выпуском конкурентоспособного электротранспорта — будет использован передовой опыт всех участников в тех сферах, где они больше всего преуспели.

Источник изображения: Hyundai

Источник изображения: Hyundai

Так, будут использоваться полупроводниковые решения Samsung для систем автономного вождения, SK может стать поставщиком тяговых аккумуляторов, а LG — информационных OLED-панелей и многих других электронных решений. Всё это будет устанавливаться на электромобили Hyundai и Kia (бренд также принадлежит Hyundai). Известно что Hyundai, в последнее время ставшая крупным игроком на рынке электромобилей, укрепляет связи с местными южнокорейскими компаниями, которые, как считается, способны оказать значительное влияние на местную индустрию электромобилей.

Формирование альянса, центром которого стал один из крупнейших в мире автоконцернов, было сопряжено с интенсивными инвестициями Samsung, SK и LG в автоотрасль. Компании, входящие в альянс, через него надеются укрепить свою конкурентоспособность на рынках продукции для электромобилей. Например, Samsung ежегодно инвестирует большие средства в разработку и производство предназначенных для автотранспорта процессоров. Кроме того, Samsung Electro-Mechanics также увеличивает инвестиции в многослойные керамические конденсаторы (MLCC) для электромобилей.

Подразделения LG выпускают целый спектр продукции для электромобилей. Так, LG Display выпускает панели для дисплеев, LG Innotek — модули камер, LG Magna — силовые агрегаты, а LG Electronics — операционные системы и информационно-развлекательные системы. Кроме того, в аккумуляторном секторе LG Energy Solution, SK и Samsung SDI являются одними из лидеров мирового рынка.

Южнокорейскую продукцию всё охотнее приобретают за пределами «домашнего» рынка. Так, информационно-развлекательные системы Samsung Electronics поставляются Audi и Volkswagen, а LG Display расширяет пользовательскую базу на авторынке уже не первый год, в 2021 году она начала поставлять OLED-решения для цифровых кокпитов Mercedes-Benz.

Участники рассчитывают, что альянс будет крепнуть по мере того, как усиливается конкуренция на мировом рынке электротранспорта. Помимо прочего, сотрудничество с местными производителями позволяет Hyundai существенно экономить на логистике и других издержках, а также быстро организовать экстренные очные встречи с партнёрами в случае необходимости.

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Теги: samsung, lg, hyundai, электромобиль, южная корея
samsung, lg, hyundai, электромобиль, южная корея
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