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«Слабо верится, что это игра Ubisoft»: геймеров впечатлила демонстрация 10 минут геймплея экшена в открытом мире Star Wars Outlaws

Как и было обещано, 12 июня на шоу Ubisoft Forward издательство Ubisoft и разработчики из Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, серия The Division) устроили показ своего приключенческого экшена в открытом мире Star Wars Outlaws.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Напомним, события Star Wars Outlaws развернутся между пятым («Империя наносит ответный удар») и шестым («Возвращение джедая») эпизодами киносаги, а игрокам достанется роль «хитрой негодяйки» Кей Весс, напоминающей о Хане Соло.

За 10 минут нового показа Кей «завалила» стелс в здании криминального синдиката, угодила в перестрелку, устроила побег на спидере, попала в розыск, улетела в космос на своём корабле и спаслась от преследователей в гиперпространстве.

Экшен в Star Wars Outlaws своей кинематографичностью больше всего напоминает Uncharted: необязательный (но полезный) стелс со скрытными добиваниями, перестрелки с укрытиями, крюк-кошка, скоростные погони.

В бою Кей полагается на бластер с несколькими режимами стрельбы, но питомец Никс может приносить хозяйке оружие посерьёзнее (но одноразовое). Засёкших героиню врагов перед открытием пальбы можно отвлечь (по крайней мере, так было в демо).

Новые скриншоты Star Wars Outlaws
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Зрителей показ приятно удивил (более 21 тыс. лайков на 1,3 тыс. дизлайков). Некоторым качество Star Wars Outlaws показалось подозрительно высоким. «Слабо верится, что это игра Ubisoft. Слишком уж хорошо выглядит», — не расслабляется BangarangJack.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Обещают самобытную историю с выбором в диалогах, новые и знакомые планеты для исследования, систему репутации, бесшовный переход в космос и сражения на звездолёте.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: star wars outlaws, massive entertainment, ubisoft, приключенческий экшен, ubisoft forward
star wars outlaws, massive entertainment, ubisoft, приключенческий экшен, ubisoft forward
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