«Слабо верится, что это игра Ubisoft»: геймеров впечатлила демонстрация 10 минут геймплея экшена в открытом мире Star Wars Outlaws

Как и было обещано, 12 июня на шоу Ubisoft Forward издательство Ubisoft и разработчики из Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, серия The Division) устроили показ своего приключенческого экшена в открытом мире Star Wars Outlaws.

Напомним, события Star Wars Outlaws развернутся между пятым («Империя наносит ответный удар») и шестым («Возвращение джедая») эпизодами киносаги, а игрокам достанется роль «хитрой негодяйки» Кей Весс, напоминающей о Хане Соло.

За 10 минут нового показа Кей «завалила» стелс в здании криминального синдиката, угодила в перестрелку, устроила побег на спидере, попала в розыск, улетела в космос на своём корабле и спаслась от преследователей в гиперпространстве.

Экшен в Star Wars Outlaws своей кинематографичностью больше всего напоминает Uncharted: необязательный (но полезный) стелс со скрытными добиваниями, перестрелки с укрытиями, крюк-кошка, скоростные погони.

В бою Кей полагается на бластер с несколькими режимами стрельбы, но питомец Никс может приносить хозяйке оружие посерьёзнее (но одноразовое). Засёкших героиню врагов перед открытием пальбы можно отвлечь (по крайней мере, так было в демо).

Новые скриншоты Star Wars Outlaws

Зрителей показ приятно удивил (более 21 тыс. лайков на 1,3 тыс. дизлайков). Некоторым качество Star Wars Outlaws показалось подозрительно высоким. «Слабо верится, что это игра Ubisoft. Слишком уж хорошо выглядит», — не расслабляется BangarangJack.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на PC, PS5, Xbox Series X и S. Обещают самобытную историю с выбором в диалогах, новые и знакомые планеты для исследования, систему репутации, бесшовный переход в космос и сражения на звездолёте.