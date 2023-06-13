Meta* представила ИИ-генератор музыки MusicGen, обученный на лицензионных треках

Meta * показала широкой общественности свою музыкальную большую языковую модель — MusicGen, разработанную внутренней командой Audiocraft. С помощью текстовых подсказок ИИ может создавать треки длительностью до 12 секунд. Однако вскоре он может попасть под пристальное внимание защитников авторских прав, так как, по словам разработчиков, для обучения MusicGen использовались лицензионные музыкальные треки.

Для работы с сервисом MusicGen необходимо ввести краткое текстовое описание музыкальной композиции, после чего ИИ создаст 12-секундный трек в соответствии с инструкциями пользователя. Можно «направлять» MusicGen, загрузив собственную песню, чтобы ИИ лучше понимал структуру запроса. Один из разработчиков, Феликс Крюк (Felix Kreuk), опубликовал несколько примеров работы сервиса в своём профиле в Twitter.

В настоящее время MusicGen находится в открытом доступе на сайте Hugging Face и может быть опробован всеми желающими. В отличие от генератора музыки с искусственным интеллектом MusicLM от Google, модель Meta * не может исполнять вокал. ИИ неплохо справляется с созданием простых, коротких мелодий и не более того. Этот инструмент может быть полезен для создания фонового аудио для видео или презентаций.

На официальной странице на GitHub Meta * утверждает, что её команда использовала 10 тыс. «высококачественных лицензионных музыкальных треков», а также бесплатные композиции с Shutterstock и Pond5. С тех пор, как в начале этого года генеративный искусственный интеллект получил широкое распространение, художники начали подавать иски против разработчиков и платформ в связи с «незаконным использованием произведений, защищённых авторским правом». Вследствие этого Meta * вскоре может оказаться под прицелом музыкантов.