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Телескоп «Хаббл» запечатлел галактику-медузу в 700 млн световых лет от Земли

Космический телескоп «Хаббл» (Hubble) прислал снимок галактики-медузы JO206, которая находится на расстоянии 700 млн световых лет от Земли и наблюдается в созвездии Водолея. Галактики-медузы отличают так называемые щупальца — длинные газовые хвосты, в которых происходит звездообразование.

Источник изображения: nasa.gov

Источник изображения: nasa.gov

Спиральная галактика повёрнута «лицом» к Земле и «Хабблу», поэтому на изображении с космического телескопа она предстала в виде цветного диска, окружённого туманным облаком вещества. Потоки этого вещества действительно напоминают щупальца медузы. Галактики-медузы наподобие JO206 встречаются в скоплениях и характеризуются газовыми хвостами — веществом, выбрасываемым из галактик по ходу их движения.

Эти щупальца образуются в результате взаимодействия между галактиками и средой внутри скопления — разреженной перегретой плазмой. Продвигаясь в области скопления, галактики врезаются в его внутреннюю среду, а свободный газ этих галактик вытягивается в длинные хвосты звездообразования. Это даёт астрономам уникальную возможность изучать звездообразование в экстремальных условиях вдали от основного диска.

Что примечательно, учёным не удалось обнаружить значительных различий между процессами формирования звёзд в дисках и щупальцах галактик-медуз. Из этого исследователи делают вывод, что окружающая молодые звезды среда оказывает на их формирование лишь незначительное влияние.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: хаббл, галактика, космос
хаббл, галактика, космос
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