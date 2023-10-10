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Huawei намерена удвоить поставки смартфонов в 2024 году, но до былого величия компании ещё далеко

Предварительные итоги расследования, начатого по инициативе Министерства торговли США, гласят об отсутствии у Китая способности выпускать 7-нм чипы в больших количествах. Но опрошенные Nikkei Asian Review источники убеждены, что Huawei Technologies в следующем году выпустит от 60 до 70 млн смартфонов, в два раза превысив производственную программу текущего года, но далеко не все они будут построены на передовых фирменных чипах.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Безусловно, не все запланированные к производству в следующем году смартфоны Huawei будут ориентированы на работу в сетях 5G и оснащаться передовыми процессорами. Многие выпускаемые сейчас смартфоны Huawei базируются на процессорах от Qualcomm с поддержкой сетей 4G, но без поддержки 5G. Поставки последних запрещают санкции, а вот решения с поддержкой сетей 4G компания Qualcomm может поставлять Huawei в соответствии с действующей экспортной лицензией. Также Huawei использует и другие импортные полупроводниковые компоненты.

Однако опасаясь усугубления санкций США, Huawei ранее в этом году попросила компанию Qualcomm выдать весь заказанный на год объём чипов к июню, как отмечают источники. Официально представители американской компании лишь отметили, что Qualcomm не ожидает существенной выручки от реализации компонентов для нужд Huawei в третьем и четвёртом кварталах текущего года.

По данным китайских органов таможни и отраслевой ассоциации SEMI, на которые ссылается Nikkei Asian Review, с 2020 года Китай стал самым крупным покупателем оборудования для выпуска чипов, а в тройку лидеров он входит с 2016 года. За первые восемь месяцев текущего года китайские компании импортировали из США, Нидерландов и Японии оборудования для выпуска чипов на сумму $9,24 млрд. За весь прошлый год подобная сумма достигла $11,4 млрд, но в 2021 году она приближалась к пиковым $14 млрд.

По словам одного из бывших сотрудников американского поставщика Applied Materials, китайская компания SMIC располагала производственной линией, позволяющей выпускать 7-нм чипы, ещё в 2018 или 2019 году. Именно её наличие позволило SMIC и её клиентам получить фору, необходимую для дальнейшей борьбы с последствиями санкций США и их союзников в технологической сфере. Оборудование было получено компанией SMIC до того, как она попала в список экспортного контроля США. Разработка технологий для производства 14-нм и 7-нм чипов велась компанией SMIC на протяжении многих лет, по словам этого источника. С этой точки зрения в способности этого производителя наконец-то наладить выпуск 7-нм продукции нет ничего удивительного.

Один из сотрудников китайской компании, специализирующейся на поставке оборудования для производства чипов, в комментариях Nikkei заявил, что SMIC способна ежегодно выпускать до 36 млн 7-нм изделий, если уровень брака продолжит снижаться. Для SMIC и Huawei проблему в этой сфере могут представлять новые санкции США, которые очевидным образом готовятся властями страны.

По данным IDC, объёмы поставок смартфонов марки Huawei в 2019 году достигали пиковых 240,6 млн штук, но в прошлом году компании удалось выпустить от силы 30,5 млн смартфонов. В этом смысле планы по удвоению объёмов поставок в следующем году могут казаться довольно амбициозными.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: huawei, qualcomm, санкции, смартфоны, smic
huawei, qualcomm, санкции, смартфоны, smic
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