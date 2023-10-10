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Intel выпустила видеокарту Arc A580 для игр в Full HD всего за $179 — с её анонса прошло почти 400 дней

Лучше поздно, чем никогда. Похоже, именно таким принципом руководствовалась Intel, наконец-то выпустив видеокарту Arc A580, которая была анонсирована больше года назад. Многие думали, что Intel уже просто передумала выпускать данный графический ускоритель, однако ему всё же нашлось место между Arc A380 и Arc A750, причём с весьма привлекательной ценой — $179.

Arc A580 можно отнести к игровым видеокартам начального уровня (Arc A380 вообще игровой назвать сложно). Новинка позиционируется в качестве доступного решения для игр в разрешении 1080p со средними и высокими настройками графики. Карта имеет графический процессор с 24 Xe-ядрами, что даёт 3072 шейдеров и 24 ядра для ускорения трассировки лучей. Новинка оснащена 8 Гбайт памяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц, шиной шириной 256 бит и пропускной способностью 512 Гбайт/с. Подобной подсистемой памяти не может похвастаться ни одна видеокарта в данном ценовом сегменте.

Intel установила для Arc A580 эталонную тактовую частоту графического процессора в 1,7 ГГц, но все три партнера компании, которые выпустили свои версии данной карты, разогнали GPU до 2,0 ГГц. Примечательно, что энергопотребление у новой видеокарты составляет 185 Вт, что на 40 Вт меньше, чем у Arc A750, но всё ещё весьма много для видеокарты начального уровня — та же GeForce RTX 3050 потребляет лишь 130 Вт, а Radeon RX 7600 — 165 Вт. Поддерживается аппаратное кодирование и декодирование AV1, а также ускорение алгоритмов ИИ силами движков MFX.

Что касается производительности, то сама Intel не сравнивает карты с конкурентами, отмечая лишь способность выдать более 60 FPS в современных играх, например, в Ratchet & Clank: Rift Apart и Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Поддержка технологии интеллектуального масштабирования Intel Xe Super Sampling (XeSS) позволяет добиться ещё более высокой частоты кадров. «В играх, исключительно хорошо оптимизированных под XeSS, таких как Ghostwire Tokyo, производительность с включенной XeSS увеличивается более чем в 2 раза», — отмечается в пресс-релизе Intel. Если же рассматривать независимые тесты, то в среднем в играх Arc A580 в разрешении 1080p при максимальных настройках графики и без XeSS показывает около 50 FPS. Для карты за $179 это можно считать весьма достойным результатом.

Intel не будет выпускать карты самостоятельно, но поручит это своим партнёрам. Уже представлены карты ASRock Arc A580 Challenger 8GB OC, GUNNIR Arc A580 Index 8G (с парой вентиляторов) и Photon 8G OC (с тремя вентиляторами), а также SPARKLE Arc A580 ORC OC Edition. В продажу видеокарты поступят в ближайшее время. Заметим, что Intel официально раскрыла характеристики Arc A580 больше года назад, 8 сентября 2022 года. С тех пор прошло 397 дней.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: intel, arc a580, видеокарта, alchemist
intel, arc a580, видеокарта, alchemist
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