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«Наконец смогу начать новое прохождение»: мод HD Reworked Project для Cyberpunk 2077 обновился до версии 2.0

Вслед за масштабным патчем 2.0 ролевой боевик Cyberpunk 2077 получил новую версию одной из самых известных пользовательских модификаций — HD Reworked Project от энтузиаста Halk Hogan PL.

Источник изображения: Steam (Leithold)

Источник изображения: Steam (Leithold)

О работе над HD Reworked Project 2.0 моддер объявил в начале сентября. Релиз ожидался на протяжении октября, и от намеченных планов энтузиаст не отклонился: новая версия мода дебютировала 10-го числа.

Скачать версию 2.0 можно со страницы HD Reworked Project на сайте Nexus Mods. Модификация совместима с обновлённой Cyberpunk 2077 до 2.0 и дополнением Phantom Liberty.

По словам Halk Hogan PL, версия 2.0 улучшает «почти все» текстуры из HD Reworked Project 1.0 и обновляет не вошедшие в оригинальный релиз (окружение, архитектура, граффити и так далее).

Пользователи оценили новое творение Halk Hogan PL. «И снова человек, миф, легенда благословляет нас безупречным качеством и совершенством. Наконец смогу начать новое прохождение в 4K HDR с трассировкой пути», — делится Ondřej Sobek.

Сравнение Cyberpunk 2077 и HD Reworked Project 2.0 (источник изображений: Halk Hogan PL)
Cyberpunk 2077
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HD Reworked Project 2.0
Cyberpunk 2077
HD Reworked Project 2.0
Cyberpunk 2077 3
HD Reworked Project 2.0
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Halk Hogan PL добавил, что доволен достигнутым результатом и в обозримом будущем обновления HD Reworked Project 2.0 для Cyberpunk 2077 выпускать не собирается, хоть некоторые нетронутые модом текстуры в игре и остались.

Моддер заверил, что теперь сосредоточится на HD Reworked Project NextGen Edition для The Witcher 3: Wild Hunt. Кроме того, в разработке у Halk Hogan PL находится аналогичный мод для Starfield.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
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