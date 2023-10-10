Еженедельный чарт Steam: Cyberpunk 2077 уступила лидерство игре 2021 года, а Forza Motorsport не доехала до топ-10

После двух недель лидерства Cyberpunk 2077 покинула первую пятёрку чарта продаж Steam. Не удержалось в топ-5 и дополнение Phantom Liberty.
В период с 3 по 10 октября первое место занимала многопользовательская ролевая игра New World от Amazon Games, на старте в 2021 году привлёкшая 913 634 пользователя. Онлайн на прошедшей неделе приблизился к 80 тыс. игроков (пик за последние сутки — 71 527).
New World обошла другие платные игры благодаря релизу дополнения Rise of the Angry Earth (пятая строчка) с новой локацией, повышением максимального уровня развития, ездовыми лошадьми и другим контентом и особенностями. Впрочем, отзывы о DLC оказались «смешанными» (58 % на основе 783 рецензий): покупатели жалуются на проблемы с серверами и балансом, а также высокую цену и запоздалые новшества.
Что ещё произошло в чарте:
- побивший рекорд FIFA 23 по количеству игроков на релизе симулятор EA Sports FC 24 забрался на второе место, несмотря на снижение онлайна (61 117 человек в пике за последние сутки);
- ролевой экшен Elden Ring впервые за долгое время поднялся в десятку лучших благодаря 34-процентной скидке, действующей до вечера 19 октября (пик за последние 24 часа — 50 318 пользователей);
- скидка помогла повысить продажи и кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide — он вернулся в топ-100 сразу на десятую строчку (по 18 октября базовое издание дешевле на 35 %, расширенное — на 50 %);
- другой кооперативный шутер, Hunt: Showdown, переместился с 53-й на 12-ю позицию после начала события Tide of Corruption и акции со скидками от 50 % до 60 % на разные издания (закончится 13 октября);
- спустя четыре недели после релиза (без учёта раннего доступа) Starfield покинула топ-10;
- лучшей новинкой (не считая Rise of the Angry Earth) стал гоночный симулятор Forza Motorsport, однако старт оказался слабым: 13-я строчка, «смешанные» отзывы (44 % на основе 612 рецензий) и 4703 игрока в пике. Отмечают плохую оптимизацию, баги и низкое качество графики на ПК;
- второй самый популярный релиз, ролевая тактика Disgaea 7: Vows of the Virtueless, дебютировал 15-м с рейтингом 79 % на основе 300 обзоров и личным рекордом онлайна 2597 пользователей;
- немного хуже (с 19-го места) стартовал сборник Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, бывший эксклюзив Epic Games Store (рейтинг на основе тысячи обзоров — 80 %, 1804 игрока в пике);
- также среди новинок в чарт вошли симулятор вора Thief Simulator 2 (рейтинг на основе 807 отзывов — 87 %, личный рекорд онлайна — 4152), ролевой экшен Sword Art Online: Last Recollection, дополнение Arms Against Tyranny к Hearts of Iron IV, шпионская тактика The Lamplighters League и игра о прокладывании железнодорожных путей Station to Station — они заняли 28-ю, 50-ю, 53-ю, 77-ю и 78-ю позиции соответственно.
Топ-10 по выручке (в скобках — место на предыдущей неделе, если товар присутствовал в чарте):
- New World (44);
- EA Sports FC 24 (3);
- Call of Duty (5);
- Baldur’s Gate 3 (4);
- New World: Rise of the Angry Earth (новинка);
- Cyberpunk 2077 (1);
- Elden Ring (35);
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (2);
- Party Animals (6);
- Warhammer 40,000: Darktide.
Топ-10 по выручке с учётом условно-бесплатных игр:
- Counter-Strike 2 (условно-бесплатная);
- New World;
- EA Sports FC 24;
- Call of Duty;
- Baldur’s Gate 3;
- New World: Rise of the Angry Earth;
- Cyberpunk 2077;
- Elden Ring;
- Apex Legends (условно-бесплатная);
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Источник:
Все комментарии премодерируются.