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Еженедельный чарт Steam: Cyberpunk 2077 уступила лидерство игре 2021 года, а Forza Motorsport не доехала до топ-10

После двух недель лидерства Cyberpunk 2077 покинула первую пятёрку чарта продаж Steam. Не удержалось в топ-5 и дополнение Phantom Liberty.

New World: Rise of the Angry. Источник изображения: Steam

New World: Rise of the Angry. Источник изображения: Steam

В период с 3 по 10 октября первое место занимала многопользовательская ролевая игра New World от Amazon Games, на старте в 2021 году привлёкшая 913 634 пользователя. Онлайн на прошедшей неделе приблизился к 80 тыс. игроков (пик за последние сутки — 71 527).

New World обошла другие платные игры благодаря релизу дополнения Rise of the Angry Earth (пятая строчка) с новой локацией, повышением максимального уровня развития, ездовыми лошадьми и другим контентом и особенностями. Впрочем, отзывы о DLC оказались «смешанными» (58 % на основе 783 рецензий): покупатели жалуются на проблемы с серверами и балансом, а также высокую цену и запоздалые новшества.

Что ещё произошло в чарте:

  • побивший рекорд FIFA 23 по количеству игроков на релизе симулятор EA Sports FC 24 забрался на второе место, несмотря на снижение онлайна (61 117 человек в пике за последние сутки);
  • ролевой экшен Elden Ring впервые за долгое время поднялся в десятку лучших благодаря 34-процентной скидке, действующей до вечера 19 октября (пик за последние 24 часа — 50 318 пользователей);
  • скидка помогла повысить продажи и кооперативного шутера Warhammer 40,000: Darktide — он вернулся в топ-100 сразу на десятую строчку (по 18 октября базовое издание дешевле на 35 %, расширенное — на 50 %);
  • другой кооперативный шутер, Hunt: Showdown, переместился с 53-й на 12-ю позицию после начала события Tide of Corruption и акции со скидками от 50 % до 60 % на разные издания (закончится 13 октября);
  • спустя четыре недели после релиза (без учёта раннего доступа) Starfield покинула топ-10;
  • лучшей новинкой (не считая Rise of the Angry Earth) стал гоночный симулятор Forza Motorsport, однако старт оказался слабым: 13-я строчка, «смешанные» отзывы (44 % на основе 612 рецензий) и 4703 игрока в пике. Отмечают плохую оптимизацию, баги и низкое качество графики на ПК;

  • второй самый популярный релиз, ролевая тактика Disgaea 7: Vows of the Virtueless, дебютировал 15-м с рейтингом 79 % на основе 300 обзоров и личным рекордом онлайна 2597 пользователей;

  • немного хуже (с 19-го места) стартовал сборник Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, бывший эксклюзив Epic Games Store (рейтинг на основе тысячи обзоров — 80 %, 1804 игрока в пике);

  • также среди новинок в чарт вошли симулятор вора Thief Simulator 2 (рейтинг на основе 807 отзывов — 87 %, личный рекорд онлайна — 4152), ролевой экшен Sword Art Online: Last Recollection, дополнение Arms Against Tyranny к Hearts of Iron IV, шпионская тактика The Lamplighters League и игра о прокладывании железнодорожных путей Station to Station — они заняли 28-ю, 50-ю, 53-ю, 77-ю и 78-ю позиции соответственно.

Топ-10 по выручке (в скобках — место на предыдущей неделе, если товар присутствовал в чарте):

  1. New World (44);
  2. EA Sports FC 24 (3);
  3. Call of Duty (5);
  4. Baldur’s Gate 3 (4);
  5. New World: Rise of the Angry Earth (новинка);
  6. Cyberpunk 2077 (1);
  7. Elden Ring (35);
  8. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (2);
  9. Party Animals (6);
  10. Warhammer 40,000: Darktide.

Топ-10 по выручке с учётом условно-бесплатных игр:

  1. Counter-Strike 2 (условно-бесплатная);
  2. New World;
  3. EA Sports FC 24;
  4. Call of Duty;
  5. Baldur’s Gate 3;
  6. New World: Rise of the Angry Earth;
  7. Cyberpunk 2077;
  8. Elden Ring;
  9. Apex Legends (условно-бесплатная);
  10. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Симулятор, Шутер, Спорт, Гонки, Моды, патчи, дополнения,
Теги: steam, valve, продажи игр
steam, valve, продажи игр
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