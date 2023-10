Еженедельный чарт Steam: Cyberpunk 2077 уступила лидерство игре 2021 года, а Forza Motorsport не доехала до топ-10

После двух недель лидерства Cyberpunk 2077 покинула первую пятёрку чарта продаж Steam. Не удержалось в топ-5 и дополнение Phantom Liberty.

В период с 3 по 10 октября первое место занимала многопользовательская ролевая игра New World от Amazon Games, на старте в 2021 году привлёкшая 913 634 пользователя. Онлайн на прошедшей неделе приблизился к 80 тыс. игроков (пик за последние сутки — 71 527).

New World обошла другие платные игры благодаря релизу дополнения Rise of the Angry Earth (пятая строчка) с новой локацией, повышением максимального уровня развития, ездовыми лошадьми и другим контентом и особенностями. Впрочем, отзывы о DLC оказались «смешанными» (58 % на основе 783 рецензий): покупатели жалуются на проблемы с серверами и балансом, а также высокую цену и запоздалые новшества.

Что ещё произошло в чарте:

второй самый популярный релиз, ролевая тактика Disgaea 7: Vows of the Virtueless, дебютировал 15-м с рейтингом 79 % на основе 300 обзоров и личным рекордом онлайна 2597 пользователей;

также среди новинок в чарт вошли симулятор вора Thief Simulator 2 (рейтинг на основе 807 отзывов — 87 %, личный рекорд онлайна — 4152), ролевой экшен Sword Art Online: Last Recollection, дополнение Arms Against Tyranny к Hearts of Iron IV, шпионская тактика The Lamplighters League и игра о прокладывании железнодорожных путей Station to Station — они заняли 28-ю, 50-ю, 53-ю, 77-ю и 78-ю позиции соответственно.

Топ-10 по выручке (в скобках — место на предыдущей неделе, если товар присутствовал в чарте):

New World (44); EA Sports FC 24 (3); Call of Duty (5); Baldur’s Gate 3 (4); New World: Rise of the Angry Earth (новинка); Cyberpunk 2077 (1); Elden Ring (35); Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (2); Party Animals (6); Warhammer 40,000: Darktide.

Топ-10 по выручке с учётом условно-бесплатных игр: