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В сентябре экспорт электрифицированных автомобилей из Китая удвоился, но скоро ЕС начнёт мешать дальнейшему росту

Китай уже давно является крупнейшим рынком сбыта электромобилей, но местные производители давно задумываются об экспансии на зарубежные рынки, и сентябрьская статистика отраслевой ассоциации гласит о более чем двукратном увеличении экспорта гибридов и электромобилей за пределы Китая, до 91 000 машин. Европейские власти при этом пытаются поставить барьер для электромобилей китайской сборки.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Как известно, власти Евросоюза недавно запустили расследование, целью которого является определение способности китайских производителей электромобилей получать необоснованные преимущества на европейском рынке за счёт предоставляемых властями КНР льгот и субсидий, позволяющих удерживать цены на свою продукцию на заметно более низком уровне. Предполагается, что Еврокомиссия может ввести импортную пошлину на ввоз электромобилей из Китая в размере 27,5 % их стоимости, как уже принято в США.

При этом лидером по экспорту электромобилей из Китая в сентябре оставалась американская компания Tesla, у которой в Шанхае действует крупнейшее предприятие по их сборке. В прошлом месяце из КНР на экспорт отправилось 30 566 электромобилей Tesla китайской сборки. На внутренний рынок Китая компания за месяц поставила 43 507 электромобилей. Всего компании Илона Маска (Elon Musk) удалось собрать в Китае 74 073 электромобиля в течение сентября, это на 10,9 % меньше, чем годом ранее, и на 12 % меньше, чем в августе текущего года. Влияние на объёмы производства могла оказать остановка конвейера из-за необходимости произвести техническое перевооружение под выпуск обновлённой версии Tesla Model 3. Родственный кроссовер Model Y ограничился куда более скромным обновлением.

Остальные объёмы экспорта электромобилей и гибридов в Китае разделили преимущественно китайские производители типа BYD и SAIC. Данные типы транспортных средств по итогам сентября составили 25,4 % всего экспорта легковых машин из Китая.

Всего на внутреннем рынке Китая в сентябре было реализовано 746 000 электромобилей и гибридов, что на 22,1 % больше результата аналогичного месяца прошлого года. Рекордная величина не слишком радует участников рынка и инвесторов, поскольку темпы роста китайского рынка таких транспортных средств замедляются. Лидером местного рынка остаётся компания BYD с 286 903 реализованными гибридами и электромобилями. Всего же за сентябрь в Китае было реализовано 2,02 млн легковых машин, что лишь на 5 % больше результатов годичной давности. В таких условиях возможность наращивания экспорта стала бы для многих китайских автопроизводителей желанным способом сохранить темпы роста выручки.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: еврокомиссия, китай, китайские производители, электромобиль, статистика
еврокомиссия, китай, китайские производители, электромобиль, статистика
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