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Спутники Starlink будут убивать в среднем по полчеловека в год, заявило FAA — SpaceX потребовала опровержения

SpaceX выступила с опровержением доклада Федерального управления гражданской авиации (FAA), представленного Конгрессу США, в котором утверждается, что спутники Starlink несут угрозу из-за рисков падения на Землю их несгоревших в атмосфере обломков после завершения эксплуатации. Компания направила FAA письмо с требованием исправить отчёт, устранив «неточные оценки в отношении Starlink».

Источник изображения: Starlink.com

Источник изображения: Starlink.com

FAA направило в Конгресс США доклад, который основан на исследовании, проведённом некоммерческой исследовательской группой Aerospace Corporation. В документе сообщается о потенциальных опасностях, связанных с использованием крупных группировок спутников, таких как Starlink. Согласно докладу, к 2035 году при росте группировки до намеченных размеров существует риск ранения или гибели одного человека раз в два года из-за падения несгоревшего в атмосфере обломка спутника Starlink. Вероятность того, что самолёт будет сбит в результате столкновения с падающим космическим мусором к 2035 году может составить 0,07 % в год.

В письме от 9 октября, направленном SpaceX также в Министерство транспорта и руководителям комитетов по ассигнованиям Сената и Палаты представителей США, компания SpaceX раскритиковала выводы, сделанные в докладе, назвав утверждения о риске травм и гибели людей, связанных со спутниками Starlink, «нелепыми, неоправданными и неточными».

SpaceX указала, что оценки количества космического мусора FAA основаны на исследовании NASA 23-летней давности. Последнее касалось спутников, которые были изготовлены компанией Iridium из материалов, отличных от используемых в космических аппаратах Starlink. Спутники SpaceX спроектированы таким образом, чтобы полностью сгореть при повторном входе в атмосферу. В письме компании SpaceX также сообщается, что за период с февраля 2020 года было cведено с орбиты 325 спутников Starlink и все они полностью сгорели в атмосфере.

В докладе регулятора Конгрессу США утверждается, что «более 85 % ожидаемого риска для людей на Земле и авиации от возвращения с орбиты обломков в 2035 году» исходит от спутников Starlink. В свою очередь, SpaceX заявила, что «это утверждение не имеет под собой никаких оснований».

SpaceX также раскритиковала FAA и Aerospace Corporation за «игнорирование других спутниковых систем, таких как Amazon Project Kuiper, OneWeb или любой из систем на низкой околоземной орбите, разрабатываемых и развёртываемых Китаем».

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: spacex, starlink, спутник, faa, космический мусор
spacex, starlink, спутник, faa, космический мусор
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