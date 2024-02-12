Выбираем подарок ко Дню святого Валентина с партнёрами 3DNews

Массажная накидка HELST HMC-1500

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HELST HMC-1500 — это источник расслабления и заботы о себе. Шиацу, роллинг, подогрев, массаж в выбранной точке — эти функции позаботятся о вас после тяжёлого рабочего дня или даже во время него! Автоматическое сканирование тела и возможность ручной настройки массажа позволяет воссоздавать ощущения, которые вы получили бы от опытного массажиста в спа-салоне. А износостойкая эко-кожа прослужит вам долгое время.

Цена HELST HMC-1500 — 13 990 руб.