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Выбираем подарок ко Дню святого Валентина с партнёрами 3DNews
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Приближается праздник всех влюблённых — День святого Валентина, который пары отмечают по всему свету. В дополнение к традиционными подаркам — букету, конфетам и валентинке — партнёры 3DNews рекомендуют подарить своей половинке ещё что-нибудь из электроники. Вне всяких сомнений, такой подарок оценят по достоинству.

Для него:

Для неё:

Блоки питания 1STPLAYER NGDP GOLD 750 Вт/850 Вт/ 1000 Вт

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NGDP GOLD — подарок для продвинутых геймеров и сборщиков ПК! 1STPLAYER уже более 10 лет обеспечивает геймеров во всем мире удобными и стильными продуктами для создания идеального игрового пространства. NGDP GOLD — новые блоки питания с высоким КПД и низким уровнем шума, которые имеют достаточный запас мощности для практически любой игровой сборки, кабель с разъёмом 12V-2х6 и поддержку стандартов ATX 3.1 и PCI-E 5.1. Японские конденсаторы гарантируют надёжную работу блока питания. Производитель уверенно даёт гарантию 10 лет.

Цена 1STPLAYER NGDP GOLD — от 8499 руб.

HOT 40 Pro — смартфон для развлечений и гейминга

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HOT 40 Pro — настоящий подарок для мужчин. Он отлично подходит для развлечений и гейминга. Мощный процессор MediaTek Helio G99 и 8 Гбайт оперативной памяти в сочетании с FHD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц позволят с лёгкостью побеждать на кибер-аренах. Дополнительно в этом поможет и частота дискретизации касания до 1200 Гц, обеспечивающая высокий уровень отзывчивости смартфона в играх, в то время как специальная антенна из метаматериалов улучшает приём сигнала и снижает количество лагов.

Цена HOT 40 Pro — 16 990 руб.

Смартфон realme C67

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Realme C67 — старшая модель начальной ценовой категории realme с лучшей в сегменте камерой на 108 Мп и 3× внутрисенсорным зумом. Смартфон оснащён производительным процессором Snapdragon 685 с 6-нм техпроцессом, накопителем ёмкостью до 256 ГБ и динамической оперативной памятью объёмом до 8+8 Гбайт. Кроме того, впервые в С-серии в realme C67 используются стереодинамики для лучшего качества звука, защита от брызг по стандарту IP54 и обновлённая мини-капсула 2.0, которые выводят пользовательский опыт на абсолютно новый уровень.

Цена realme C67 6/128 Гбайт — от 15 999 руб., realme C67 8/256 Гбайт — от 17 999 руб.

MSI Modern MD271UL — монитор для дома и офиса

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MSI Modern MD271UL — универсальный монитор для дома и офиса. 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением 4К и высоким уровнем цветопередачи (95 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 139 % sRGB) позволяет использовать монитор и для работы с контентом. Монитор выполнен в минималистичном дизайне с подставкой из алюминиевого сплава. Для защиты зрения применяется технология EyesErgo, которая убирает мерцание и отфильтровывает синее излучение. В оснащение MSI Modern MD271UL входят два порта HDMI 2.0b, а также DisplayPort 1.2A и Type-C с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт.

Цена MSI Modern MD271UL — 23 999 руб.

Моноблок Acer Aspire S32-1856

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Универсальный моноблок Acer Aspire S32-1856 идеально подойдёт для выполнения повседневных задач. Вдохновляйтесь и расширяйте свои возможности с помощью дисплея с расширением WQHD — и все это при экономии места, отсутствии беспорядка и оптимизации ежедневной работы. Съёмный тачпэд, который крепится на магнитах на подставке моноблока, также выполняет функцию графического планшета. К нему прилагается перо для рукописного ввода. В комплекте с моноблоком поставляются беспроводная клавиатура, мышь и две веб-камеры.

Цена Acer Aspire S32-1856 — 155 990 руб.

Подробнее об устройстве
Высокоскоростной фен для волос karingbee HS01

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Фен karingbee HS01 с удобным светодиодным дисплеем обладает мощным двигателем, со скоростью вращения 110 000 оборотов/мин, обеспечивающим скорость воздушного потока 68 м/с. Устройство поддерживает 16 режимов, включая 5 настроек температуры, что позволяет выбрать подходящий режим для любого типа волос и обеспечить их сушку всего за 3–5 минут. В KaringBee HS01 используется интеллектуальная система контроля температуры, что позволяет избежать их повреждения при сушке. В детском режиме фен работает очень тихо, а температура нагрева воздуха не превышает 50 °С.

Цена karingbee HS01 — 3277 руб.

Профессиональный фен для волос Deerma-CF51W

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Высокоскоростной профессиональный фен для волос Deerma-CF51W с функцией ионизации воздуха предназначен для быстрой и качественной сушки волос. С его помощью можно сделать укладку и сформировать причёску. Фен оснащён бесщёточным мотором на 120 000 оборотов/мин, обеспечивающим скорость подачи воздуха 70 м/с. Устройство имеет 3 температурных режима и 2 скоростных, которые можно комбинировать исходя длины, густоты и типа волос. Deerma-CF51W обладает компактными размерами и небольшим весом, что позволяет брать его с собой в отпуск или командировку.

Цена Deerma-CF51W — 8395 руб.

Массажная накидка HELST HMC-1500

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HELST HMC-1500 — это источник расслабления и заботы о себе. Шиацу, роллинг, подогрев, массаж в выбранной точке — эти функции позаботятся о вас после тяжёлого рабочего дня или даже во время него! Автоматическое сканирование тела и возможность ручной настройки массажа позволяет воссоздавать ощущения, которые вы получили бы от опытного массажиста в спа-салоне. А износостойкая эко-кожа прослужит вам долгое время.

Цена HELST HMC-1500 — 13 990 руб.

Фен Dreame Hair Glory Master

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Новая модель Dreame Hair Glory Master стала настоящим прорывом в мире ухода за волосами. Высокоскоростной мотор обеспечивает мощный поток воздуха для быстрой и эффективной сушки волос всего за 2 минуты. А двойной платиновый генератор ионов создаёт отрицательно заряженные ионы, которые запечатывают кутикулы волос, что способствует удержанию влаги и улучшению их качества. Ионы снижают статическое электричество и придают волосам естественный блеск. Это делает причёску невероятно эластичной и блестящей. Интеллектуальный контроль температуры, увеличенный срок службы, низкий уровень шума, надёжность и высокая производительность делают его идеальным подарком.

Цена Dreame Hair Glory Master — 14 990 руб.

Ридер ONYX BOOX Darwin X

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Компактный ридер с 6-дюймовым экраном высокого разрешения Carta 1300 с регулируемой подсветкой и сенсорным управлением. Модель выполнена в классическом корпусе с кнопками управления и базируется на высокопроизводительной аппаратной платформе. Darwin X оборудован модулями Wi-Fi и Bluetooth. Благодаря ОС Android 11 есть возможность устанавливать и использовать сторонние приложения. Имеется возможность прослушивать музыку и аудиокниги, а поддержка функции TTS позволяет озвучивать текстовые файлы.

Цена ONYX BOOX Darwin X — 20 990 руб.

Смартфон Infinix ZERO 30

Реклама | INFINIX MOBILITY LIMITED erid: 4CQwVszH9pWvorM87V9

Элегантный подарок для утончённых особ. Благодаря своему стильному внешнему виду смартфон ZERO 30 будет неизменно притягивать к себе внимание окружающих. Изогнутый 3D-экран и корпус из стекла или эко-кожи придётся по вкусу даже самым изысканным эстетам. А поделиться яркими и незабываемыми эмоциями от подарка поможет основная камера на 108 Мп и фронтальная на 50 Мп. В сочетании с хорошей производительностью и 256 Гбайт накопителя ZERO 30 завоюет вашу любовь с первых минут.

Цена Infinix ZERO 30 — 22 990 руб.

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Рубрики: Новости Hardware, портативные аудио-/видеоплееры, диктофоны, электронные книжки, barebone-системы, неттопы, all-in-one PC, медиацентры, блоки питания, адаптеры, источники питания, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, разработка и производство электроники,
Теги: 1stplayer, блок питания, infinix, realme, msi, монитор, acer, моноблок, karingbee, фен, deerma, helst, dreame, onyx, ридер, buyers guide
1stplayer, блок питания, infinix, realme, msi, монитор, acer, моноблок, karingbee, фен, deerma, helst, dreame, onyx, ридер, buyers guide
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