Выбираем подарок ко Дню святого Валентина с партнёрами 3DNews

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NGDP GOLD — подарок для продвинутых геймеров и сборщиков ПК! 1STPLAYER уже более 10 лет обеспечивает геймеров во всем мире удобными и стильными продуктами для создания идеального игрового пространства. NGDP GOLD — новые блоки питания с высоким КПД и низким уровнем шума, которые имеют достаточный запас мощности для практически любой игровой сборки, кабель с разъёмом 12V-2х6 и поддержку стандартов ATX 3.1 и PCI-E 5.1. Японские конденсаторы гарантируют надёжную работу блока питания. Производитель уверенно даёт гарантию 10 лет.