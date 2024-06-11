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Nvidia в прошлом году захватила 98 % рынка графических процессоров для ЦОД — поставки достигли 3,76 млн единиц

Недавний бум искусственного интеллекта озолотил Nvidia. В 2023 году компания поставила 3,76 миллиона графических процессоров для ЦОД, что на миллион больше, чем годом ранее, показав рост продаж на 42 %. Выручка Nvidia за 2023 год достигла $60,9 млрд, на 126 % превысив аналогичный показатель 2022 года.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

По результатам 2023 года Nvidia захватила 98 % рынка графических процессоров для центров обработки данных и 88 % рынка графических процессоров для настольных ПК. Такие результаты компания продемонстрировала несмотря на нехватку в 2023 году производственных мощностей TSMC, выпускающей чипы для Nvidia, и невзирая на запрет США на экспорт передовых чипов Nvidia в Китай.

Однако Nvidia не может почивать на лаврах: AMD готовит выпуск гораздо более энергоэффективных чипов, чем полупроводниковый хит сезона Nvidia H100, потребляющий до 700 Вт, а Intel продвигает процессор Gaudi 3 AI, который будет стоить $15 000 — вдвое дешевле, чем H100.

В гонку аппаратного обеспечения для ЦОД присоединяются и другие компании. Microsoft представила ускоритель искусственного интеллекта Maia 100, который она планирует использовать в своём анонсированном ЦОД стоимостью $100 млрд. Amazon производит специальные чипы для AWS, а Google планирует использовать собственные серверные процессоры для ЦОД уже в следующем году.

Однако, по утверждению Nvidia, все эти чипы пока менее производительны, чем её графические процессоры применительно к ускорению работы искусственного интеллекта. Nvidia также подчёркивает гибкость архитектуры своих графических процессоров. Таким образом, несмотря на появляющиеся альтернативы, ИИ-ускорители компании в ближайшем будущем сохранят свои лидирующие позиции.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: nvidia, ускоритель вычислений, графические процессоры, искусственный интеллект, цод
nvidia, ускоритель вычислений, графические процессоры, искусственный интеллект, цод
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