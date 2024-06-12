Выяснились глобальные цены Apple Vision Pro — дороже всего гарнитура будет стоить в Великобритании

Продажи гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro за пределами США начнутся с 28 июня. В ряде стран устройство станет доступно с 12 июля. Портал GSMArena выяснил цены Vision Pro в разных регионах — ожидаемо, везде за устройство придётся заплатить больше, чем в США.

Стандартный комплект поставки Vision Pro будет включать два оголовья (Solo Knit Band и Dual Loop Band) и персонализированную накладку, изолирующую глаза от света. Она подбирается на основе данные сканирования лица пользователя через Face ID. Для линз с диоптриями можно использовать данные из Apple Health.

Ниже представлен список стран и цены за базовую версию Vision Pro, оснащённую 256 Гбайт постоянной памяти. Везде гарнитура будет стоить заметно дороже, чем в США. Больше всего придётся выложить жителям Великобритании — там за Vision Pro будут просить 3500 фунтов. В перерасчёты по текущему курсу это $4455,59, то есть почти на тысячу долларов больше, чем в США.

В Китае новинка обойдётся в $4135, а в соседнем Гонконге — всего $3585. При покупке устройства в Японии придётся расстаться с $3820, а в Сингапуре — с $3920. Во Франции и Германии цены будут почти столь же высоки, как в Великобритании: 4000 евро или почти $4300. Наконец, у австралийцев Apple попросит за гарнитуру $3965, а в Канаде придётся выложить $3633.

Добавим, что в России ввезённые неофициально гарнитуры Apple Vision Pro сейчас предлагаются от 325 тыс. рублей.

Важно уточнить, что для Vision Pro также будут предлагаться за дополнительную плату в размере €115 оптические линзы Zeiss. За линзы Zeiss с диоптриями будут просить €170. Кроме того, для гарнитуры можно будет приобрести походный чехол за €220 и расширенную гарантию AppleCare+ за €550 на один год.

На международный рынок устройство будет поставляться с операционной системой visionOS 1.2. Версия visionOS 2.0 будет выпущена осенью этого года.