FromSoftware не осуждает проходивших Elden Ring с гайдами, но создаёт игры для другого типа геймеров

В играх FromSoftware, включая Elden Ring с её обширным открытым миром и уходящим вглубь описаний предметов сюжетом, без руководства по прохождению бывает не разобраться. Понимают это и в самой студии.

В интервью PC Gamer режиссёр Elden Ring и президент FromSoftware Хидетака Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) подтвердил, что в студии знают об увлечении своих фанатов гайдами и объясняющими сюжет многочасовыми видео.

«Конечно, игроки будут сверяться с прохождениями, так как в их онлайн-сообществах накопился целый кладезь информации о секретах и [эффективных] стратегиях. Мы этого ожидаем», — заявил Миядзаки.

Потакать любителям проходить игры с открытым гайдом во FromSoftware не хотят: «Мы не стремимся угодить тем, кто читает руководства по ходу дела. Конечно, это совершенно резонный стиль игры, и мы уважаем [такой подход]».

«Если уж на то пошло, то мы стараемся подстраиваться под тех, кто играет "вслепую" и хочет всего добиться естественным путём. Если у них это не получается, значит нам ещё есть над чем работать», — объяснил Миядзаки.

Выходящее на следующей неделе дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring уже поставило перед игроками нетривиальную задачу: для доступа к DLC нужно победить двух серьёзных боссов, и далеко не все до сих пор с этим справились.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки, главную награду на The Game Awards 2022 и продалась в количестве свыше 25 млн копий.