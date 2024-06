За полторы недели до релиза больше половины игроков в Steam не готовы к дополнению Elden Ring: Shadow of the Erdtree

До релиза первого и единственного дополнения к ролевому боевику Elden Ring — Shadow of the Erdtree — остаётся меньше полутора недель, а большинство игроков, как выяснилось, не готовы к масштабному аддону.

Напомним, для доступа к Shadow of the Erdtree требуется победить двух боссов — Радана по прозвищу Бич Звёзд в первой половине прохождения и повелителя крови Мога в локации для высокоуровневых игроков.

Ситуация с Могом осложняется ещё и тем, что он обитает в труднодоступной зоне, куда так просто не попасть: придётся или собрать секретный медальон и добраться до телепорта в отдалённой локации, или пройти квестовую цепочку одного из NPC.

В связи с этим основным препятствием на пути к Shadow of the Erdtree для геймеров наверняка станет Мог. Как подметил стример CohhCarnage, к настоящему моменту больше половины игроков до сих пор не получили трофей за победу над боссом:

61,3 % в Steam;

46 % на Xbox и 45,3 % на PlayStation — неофициальная статистика.

На сообщение CohhCarnage отреагировали в Bandai Namco (издатель Elden Ring) и напомнили игрокам о требованиях Shadow of the Erdtree. Менее чем за 24 часа с твита стримера показатель в Steam снизился с 62,2 до 61,3 %.

Сюжетные аддоны, как правило, требуют достижения того или иного этапа истории (см. «Кровь и вино» для The Witcher 3: Wild Hunt), хотя бывают и исключения: «Призрачную свободу» для Cyberpunk 2077 можно начать из главного меню.

Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на PC (2399 рублей в российском Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Чего ждать от дополнения, недавно рассказали опробовавшие его журналисты.