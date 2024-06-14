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Ubisoft превращается в «Абстерго»: платформу Assassin’s Creed Infinity переименовали в «Анимус»

В Assassin’s Creed персонажи проникают в разные исторические эпохи благодаря считывающей генетическую память человека машине «Анимус» от компании «Абстерго». Нечто похожее ждёт покупателей новых игр серии, включая Shadows.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Продюсер Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте (Marc-Alexis Côté) в интервью Game File рассказал, как будет оформлена площадка Assassin’s Creed Infinity (кодовое название), в которой Ubisoft намерена связать разные игры серии.

Ранее сообщалось, что через Infinity игроки будут проходить новые релизы (Shadows, Codename: Hexe, мультиплеерную Invictus), а также узнавать о событиях «современного» антуража серии.

Коте уверяет, что подробностями «Анимуса» поделятся позже (источник изображения: Ubisoft)

Коте уверяет, что подробностями «Анимуса» поделятся позже (источник изображения: Ubisoft)

По словам Коте, в новые Assassin’s Creed игроки будут погружаться через «Анимус» — Infinity в итоге будет называться Animus Hub. «Вы в "Анимусе"», — ответил продюсер на вопрос о современной порции истории в Shadows.

Таким образом Коте подтвердил, что события современного антуража Assassin’s Creed игроки будут узнавать с помощью «Анимуса». Через Animus Hub пользователи также смогут «запускать разные [игровые] опыты».

Как представляли интерфейс Assassin’s Creed Infinity фанаты (источник изображения: Access The Animus)

Как представляли интерфейс Assassin’s Creed Infinity фанаты (источник изображения: Access The Animus)

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) сообщал, что «Анимус» будет включать премиальный магазин с косметическими товарами и проекты (небольшие боевые пропуски) для каждого героя со своим сюжетом и наградами.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 15 ноября на PC (Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S, а до конца 2024 года появится на iPad. На июньском шоу Ubisoft Forward были представлены 13 минут геймплея игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: assassin’s creed shadows, assassin’s creed, ubisoft, ролевой экшен
assassin’s creed shadows, assassin’s creed, ubisoft, ролевой экшен
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