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В Сети нашли намёк на сроки выхода крупного эксклюзива Xbox — ролевой игры Clockwork Revolution, похожей на BioShock Infinite

В резюме актёра озвучивания заметили информацию о сроках выхода стимпанковой ролевой игры от первого лица Clockwork Revolution от студии InXile Entertainment (Torment: Tides of Numenera, Wasteland 2, Wasteland 3).

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

На своей странице актёр озвучивания Майк Боди (Mike Bodie) упомянул проект CWRKRV от InXile Entertainment, для которого он озвучил персонажа (или, возможно, двух) Smudge/Zealot. Он отметил, что релиз игры состоится в 2025 году. Позже Боди удалил данный фрагмент из своего резюме. Официальных сведений о сроках релиза нет, поэтому к этой информации стоит относиться с долей сомнения.

Clockwork Revolution была анонсирована в июне 2023 года в рамках Xbox Games Showcase. С тех пор авторы рассказали о ней совсем немного. В январе 2024-го стало известно, что к производству присоединилась студия Shapeshifter Games, состоящая из бывших сотрудников ныне закрытой Volition (серия Saints Row).

События Clockwork Revolution развернутся в стимпанковом мегаполисе Авалоне (Avalon). С помощью «невероятного изобретения» герой сможет возвращаться в прошлое и менять ход истории. Заявлены редактор персонажа, нелинейное повествование, разветвлённые диалоги и чёрный юмор.

Игроки то и дело будут оказываться в ситуации сложного морального выбора. Как рассказал в подкасте The Fourth Curtain руководитель InXile Entertainment Брайан Фарго (Brian Fargo), в одном из заданий они отправятся в прошлое, чтобы разобраться с серийным убийцей, но в итоге узнают, что в то время он ещё не начал совершать преступления. В других случаях будет больше юмора, чем драмы — например, «эффект бабочки» превратит оставленную в прошлом шляпу в модный тренд современности.

Особым предметом интереса пользователей стало сходство будущего проекта с BioShock Infinite. Продюсер трейлеров шутера Irrational Games, использующий псевдоним Butmac, заметил, что игры похожи не только по антуражу и художественному стилю, но и по отдельным деталям — например, шарф героини выглядит так же, как у Дэйзи Фицрой (Daisy Fitzroy) из BioShock Infinite. Вскоре после анонса представитель Xbox прокомментировал эти сообщения, назвав любые совпадения «случайными».

Clockwork Revolution выйдет на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Игра сразу появится в Game Pass (ПК и Xbox). Подтверждён только английский язык.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox,
Теги: clockwork revolution, inxile entertainment, xbox game studios, ролевая игра
clockwork revolution, inxile entertainment, xbox game studios, ролевая игра
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