В Сети нашли намёк на сроки выхода крупного эксклюзива Xbox — ролевой игры Clockwork Revolution, похожей на BioShock Infinite

В резюме актёра озвучивания заметили информацию о сроках выхода стимпанковой ролевой игры от первого лица Clockwork Revolution от студии InXile Entertainment (Torment: Tides of Numenera, Wasteland 2, Wasteland 3).

На своей странице актёр озвучивания Майк Боди (Mike Bodie) упомянул проект CWRKRV от InXile Entertainment, для которого он озвучил персонажа (или, возможно, двух) Smudge/Zealot. Он отметил, что релиз игры состоится в 2025 году. Позже Боди удалил данный фрагмент из своего резюме. Официальных сведений о сроках релиза нет, поэтому к этой информации стоит относиться с долей сомнения.

Clockwork Revolution была анонсирована в июне 2023 года в рамках Xbox Games Showcase. С тех пор авторы рассказали о ней совсем немного. В январе 2024-го стало известно, что к производству присоединилась студия Shapeshifter Games, состоящая из бывших сотрудников ныне закрытой Volition (серия Saints Row).

События Clockwork Revolution развернутся в стимпанковом мегаполисе Авалоне (Avalon). С помощью «невероятного изобретения» герой сможет возвращаться в прошлое и менять ход истории. Заявлены редактор персонажа, нелинейное повествование, разветвлённые диалоги и чёрный юмор.

Игроки то и дело будут оказываться в ситуации сложного морального выбора. Как рассказал в подкасте The Fourth Curtain руководитель InXile Entertainment Брайан Фарго (Brian Fargo), в одном из заданий они отправятся в прошлое, чтобы разобраться с серийным убийцей, но в итоге узнают, что в то время он ещё не начал совершать преступления. В других случаях будет больше юмора, чем драмы — например, «эффект бабочки» превратит оставленную в прошлом шляпу в модный тренд современности.

Особым предметом интереса пользователей стало сходство будущего проекта с BioShock Infinite. Продюсер трейлеров шутера Irrational Games, использующий псевдоним Butmac, заметил, что игры похожи не только по антуражу и художественному стилю, но и по отдельным деталям — например, шарф героини выглядит так же, как у Дэйзи Фицрой (Daisy Fitzroy) из BioShock Infinite. Вскоре после анонса представитель Xbox прокомментировал эти сообщения, назвав любые совпадения «случайными».

Clockwork Revolution выйдет на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Игра сразу появится в Game Pass (ПК и Xbox). Подтверждён только английский язык.