Китайский производитель оборудования для литографии AMEC подал в суд на Пентагон, требуя отменить санкции

Прецедент со снятием санкций США с китайского производителя лидаров Hesai, по всей видимости, вдохновил других фигурантов «чёрного списка» американского оборонного ведомства из числа китайских компаний, поскольку производитель оборудования для выпуска чипов AMEC пошёл по тому же пути, выразив протест по поводу своего включения в этот список в январе текущего года.

Напомним, что упомянутый список содержит перечень китайских компаний, которые Пентагон подозревает в связях с китайской армией. AMEC была включена в него в январе текущего года, и теперь пытается доказать, что сделано это было безосновательно и по ошибке. В своём иске, который был подан в суде американской юрисдикции, AMEC утверждает, что «никогда не была вовлечена ни в какие виды активности, связанные с оборонной промышленностью».

В иске AMEC утверждает, что оборонное ведомство США нанесло ущерб ее бизнесу и репутации, включив шанхайскую компанию в список фирм, связанных с китайскими военными. Чиновники Пентагона потратили несколько месяцев на ответ на запрос о предоставлении дополнительной информации, а затем обосновали свое решение получением AMEC награды от Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Компания Hesai подала подобный иск в мае, а теперь имеет основания утверждать, что её исключили из данного списка. В какие сроки удастся добиться успеха компании AMEC, предугадать сложно. Как выясняется, это уже не первая попытка со стороны властей США обвинить AMEC в связях с китайской оборонной промышленностью. Первая была предпринята в январе 2021 года, но к июню компании удалось доказать свою невиновность. Председатель совета директоров и генеральный директор Джеральд Инь (Gerald Yin) заявил: «Мы глубоко шокированы повторным включением AMEC в список связанных с военными компаний. Такое назначение является ошибочным и безосновательным». AMEC выпускает оборудование для травления кремниевых пластин, в первом квартале текущего года компания увеличила свою выручку на 31 % до $223 млн. Внутренний спрос на такое оборудование в Китае подогревается стремлением местных производителей чипов перейти на отечественную технологическую базу.