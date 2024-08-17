AMD Ryzen 9 9900X и 9950X разогнали выше 7,4 ГГц

Продажи AMD Ryzen 9 9900X и 9950X стартовали всего два дня назад, но энтузиастам хватило и этого, чтобы выжать из новых чипов семейства Zen 5 максимум. Это одни из самых мощных процессоров на рынке и поэтому неудивительно, что энтузиасты стремятся заставить их работать на очень высокой частоте.

MSI обратила внимание общественности на рекорд тактовой частоты для процессоров серии AMD Ryzen 9000, поставленный на её материнской плате MEG X670E Ace. Достижение принадлежит оверклокеру TSAIK — он разогнал 12-ядерный Ryzen 9 9900X до 7,4 ГГц, а 16-ядерный 9950X — до 7,44 ГГц и зафиксировал результаты на агрегаторе HWBot. Для сравнения, заявленная производителем пиковая тактовая частота обоих чипов составляет 5,6 ГГц, то есть этот показатель удалось превысить почти на 2 ГГц. Для AMD Ryzen 9 7950X, аналогичного процессора предыдущего поколения, на HWBot зафиксирован разгон до 7,47 ГГц. И тот факт, что с новыми моделями удалось приблизиться к этому результату почти сразу после их выхода, впечатляет.

На абсолютный рекорд этот показатель, конечно, не тянет — в прошлом году процессору Intel Core i9-14900KF удалось выйти на 9,1 ГГц. Но в последние месяцы разгон чипов Intel стал неблагодарным занятием: модели двух последних поколений работают нестабильно, и производителю даже пришлось настоятельно рекомендовать партнёрам и потребителям придерживаться стандартных настроек, чтобы не нанести чипам необратимого ущерба. Да и с новыми AMD Ryzen 9000 результаты были получены явно не со стандартной системой охлаждения — экстремальный разгон производится с помощью жидкого азота, и охлаждать этот процессор слишком быстро нельзя, потому что он может треснуть.

Архитектуру AMD Zen 5 отличают повышенная энергоэффективность и сниженная теплоотдача — вплоть до того, что модели среднего уровня Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X в штатном режиме работают почти как в режиме Eco. Но есть неподтвержденная информация, что ради повышения производительности AMD рассматривает возможность повышения их TDP. Занимающие верхнее положение в линейке AMD 9900X и 9950X хотя и подешевели по сравнению со своими предшественниками, всё равно довольно дороги. Возможно, с выходом процессоров Intel Arrow Lake они подешевеют.