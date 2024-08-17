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AMD Ryzen 9 9900X и 9950X разогнали выше 7,4 ГГц

Продажи AMD Ryzen 9 9900X и 9950X стартовали всего два дня назад, но энтузиастам хватило и этого, чтобы выжать из новых чипов семейства Zen 5 максимум. Это одни из самых мощных процессоров на рынке и поэтому неудивительно, что энтузиасты стремятся заставить их работать на очень высокой частоте.

Источник изображения: x.com/msigaming

Источник изображения: x.com/msigaming

MSI обратила внимание общественности на рекорд тактовой частоты для процессоров серии AMD Ryzen 9000, поставленный на её материнской плате MEG X670E Ace. Достижение принадлежит оверклокеру TSAIK — он разогнал 12-ядерный Ryzen 9 9900X до 7,4 ГГц, а 16-ядерный 9950X — до 7,44 ГГц и зафиксировал результаты на агрегаторе HWBot. Для сравнения, заявленная производителем пиковая тактовая частота обоих чипов составляет 5,6 ГГц, то есть этот показатель удалось превысить почти на 2 ГГц. Для AMD Ryzen 9 7950X, аналогичного процессора предыдущего поколения, на HWBot зафиксирован разгон до 7,47 ГГц. И тот факт, что с новыми моделями удалось приблизиться к этому результату почти сразу после их выхода, впечатляет.

На абсолютный рекорд этот показатель, конечно, не тянет — в прошлом году процессору Intel Core i9-14900KF удалось выйти на 9,1 ГГц. Но в последние месяцы разгон чипов Intel стал неблагодарным занятием: модели двух последних поколений работают нестабильно, и производителю даже пришлось настоятельно рекомендовать партнёрам и потребителям придерживаться стандартных настроек, чтобы не нанести чипам необратимого ущерба. Да и с новыми AMD Ryzen 9000 результаты были получены явно не со стандартной системой охлаждения — экстремальный разгон производится с помощью жидкого азота, и охлаждать этот процессор слишком быстро нельзя, потому что он может треснуть.

Архитектуру AMD Zen 5 отличают повышенная энергоэффективность и сниженная теплоотдача — вплоть до того, что модели среднего уровня Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X в штатном режиме работают почти как в режиме Eco. Но есть неподтвержденная информация, что ради повышения производительности AMD рассматривает возможность повышения их TDP. Занимающие верхнее положение в линейке AMD 9900X и 9950X хотя и подешевели по сравнению со своими предшественниками, всё равно довольно дороги. Возможно, с выходом процессоров Intel Arrow Lake они подешевеют.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, разгон и замеры производительности системы,
Теги: amd, ryzen, разгон
amd, ryzen, разгон
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