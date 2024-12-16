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Кооперативный роглайк-экшен Elden Ring Nightreign можно будет попробовать в феврале, но не всем

Кооперативный роглайк-экшен с элементами RPG и выживания Elden Ring Nightreign от FromSoftware едва был официально анонсирован, а уже готовится к первому публичному тестированию.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Как сообщает на своём сайте издатель Bandai Namco, закрытое сетевое тестирование Elden Ring Nightreign пройдёт в феврале 2025 года. Записаться на участие в испытаниях можно будет с 10 января.

В рамках сетевого тестирования опробовать ограниченную область Elden Ring Nightreign смогут владельцы лишь PS5, Xbox Series X и S — пользователи Steam, PS4 и Xbox One останутся за бортом.

Паучиха Фрея из Dark Souls 2 — не единственный знакомый босс, который встретится игрокам Elden Ring Nightreign

Паучиха Фрея из Dark Souls 2 — не единственный знакомый босс, который встретится игрокам Elden Ring Nightreign

События Nightreign развернутся параллельно истории Elden Ring в альтернативной версии Замогилья. Игрокам в одиночку или в команде из трёх человек предстоит пережить трое суток (по 15 минут) и сразить Повелителя ночи.

Вместо редактора персонажей в Nightreign будет восемь заготовленных героев со своими историями, а за ландшафт и врагов в локациях будет отвечать процедурная генерация, что сделает каждый забег уникальным.

Как в королевской битве, игровая зона в Elden Ring Nightreign постепенно сужается

Как в королевской битве, игровая зона в Elden Ring Nightreign постепенно сужается

Обещают изменившиеся механики из Elden Ring (скорость бега увеличена, урон от падений отключён), боссов из Dark Souls (в трейлере засветился Безымянный король из DS3), никакого PvP, микротранзакций или боевых пропусков. Кроссплея тоже не будет.

Nightreign ожидается в 2025 году. Проект представляет собой ответвление от Elden Ring. Основная игра дебютировала в феврале 2022-го и к сентябрю 2024-го разошлась по миру в количестве свыше 28,6 млн копий.

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Теги: elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен, роглайк, королевская битва
elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен, роглайк, королевская битва
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