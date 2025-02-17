Nvidia вложилась в бывшую Yandex и почти уполовинила долю в капитале Arm

Прошло уже более трёх лет с того момента, как развалилась сделка Nvidia по покупке Arm за $40 млрд, но первая из компаний до сих пор является акционером второй. В прошлом квартале, как стало известно в конце прошлой недели, Nvidia уменьшила на 44 % количество принадлежащих ей акций Arm. Попутно Nvidia нашла новых эмитентов для инвестиций, включая китайский стартап WeRide.

Последний разрабатывает системы управления для автономного транспорта, и с компанией Nvidia сотрудничает давно. С некоторых пор ей принадлежат 1 735 536 акций WeRide. Данные известия привели к росту курса акций WeRide на 76 %. Поддержку этого стартапа Nvidia осуществляет с самого основания, она предоставляет ему свои вычислительные компоненты и программное обеспечение для создания современных систем автопилота.

При этом количество акций Arm во владении Nvidia по итогам четвёртого квартала сократилось на 44 % до 1 101 249 штук, как следует из опубликованного на прошлой неделе отчёта. Стоимость акций Arm, остающихся в собственности Nvidia, на данный момент превышает $174 млн. В прошлом году, напомним, от имевшихся у неё акций Arm избавилась компания Intel.

Одновременно выяснилось, что Nvidia владеет 1,2 млн акций Nebius Group, которая была построена на базе зарубежных активов Yandex N.V. Данная новость вызвала рост курсовой стоимости акций Nebius на 8 %. Среди тех публичных компаний, от акций которых Nvidia избавилась в прошлом квартале полностью, упоминается стартап Serve Robotics, который создаёт роботов для доставки товаров, а также израильский разработчик медицинских технологий Nano-X Imaging. Акции соответствующих эмитентов упали на 39 и 11 %. Простилась Nvidia и с акциями SoundHound AI, курс которых в результате упал на 25 %. Компания занимается разработкой голосового ИИ-ассистента.