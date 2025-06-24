Сегодня 24 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Каждый продвинутый ИИ сам научился врать...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Каждый продвинутый ИИ сам научился врать и манипулировать — даже рассуждая «вслух»

Лидеры в области ИИ Anthropic, Google, OpenAI и xAI разработали методику под названием «цепочка мыслей» (chains of thought), которая позволяет пошагово следить за процессом рассуждений моделей ИИ во время генерации ответа на запрос. Кроме ряда ценных идей по дальнейшему совершенствованию нейросетей, эта методика продемонстрировала примеры «неправильного поведения» моделей, когда их окончательный ответ совершенно не соответствует последовательности рассуждений. Это подтверждает, что разработчики до сих пор не знают, как ИИ размышляет над ответом.

Источник изображения: Immo Wegmann / unsplash.com

Источник изображения: Immo Wegmann / unsplash.com

Результаты исследования подкрепили опасения о возможном выходе из-под контроля продвинутых систем ИИ, которые становятся все более мощными и автономными. Даже ведущие мировые лаборатории ИИ порой не полностью осознают, как генеративные модели ИИ приходят к своим выводам. Anthropic недавно опубликовала результаты исследования поведения больших языковых моделей (LLM). В вымышленных тестовых сценариях все новые продвинутые LLM стремились обходить меры безопасности, прибегали к обману и шантажу, пытались украсть корпоративные секреты и даже были готовы устранить оператора при угрозе отключения.

При помощи цепочки мыслей разработчики ИИ могут видеть весь «мыслительный процесс» LLM, что даёт им возможность в нужный момент вмешаться и дообучить модель для получения более качественных и адекватных ответов в будущем. «В нашей недавней работе мы обнаружили, что можно читать их [цепочки мыслей] и находить доказательства неправильного поведения модели и использовать это, чтобы увидеть, где и почему она ведёт себя неправильно», — заявил научный сотрудник OpenAI Боуэн Бейкер (Bowen Baker). «Одна из замечательных особенностей интерпретируемости цепочки мыслей заключается в том, что она не требует дополнительных затрат, — добавил он. — Мы обучали эти модели не для того, чтобы сделать их интерпретируемыми. Мы обучали их, потому что нам нужны были наилучшие возможные модели рассуждений, которые могли бы решать сложные задачи».

Инженеры OpenAI также пришли к выводу, что анализ цепочки мыслей LLM более эффективен для обнаружения неправильного поведения, чем просто просмотр конечных результатов. Тем не менее, тесты компании показали, что при вмешательстве и корректировке цепочки мыслей модели, она может скрыть своё нежелательное поведение от пользователя, но всё равно продолжит действие — например, обман в тесте по программной инженерии путём извлечения информации из запрещённой базы данных.

Дилемма для исследователей заключается в том, что цепочка мыслей полезна для выявления потенциальных недостатков систем ИИ, но пока не может считаться полностью заслуживающей доверия. Решение этой проблемы стало приоритетом для Anthropic, OpenAI и других лабораторий ИИ. Исследователи отмечают риск того, что «по мере оптимизации [цепочки мыслей] модель учится грамотно мыслить, но затем все равно будет вести себя плохо». Поэтому своей основной задачей они видят использование методики для анализа процесса рассуждения LLM и совершенствования самой модели, а не просто исправление выявленного «плохого поведения».

Большинство учёных сходятся во мнении, что текущие цепочки мыслей не всегда соответствуют базовому процессу рассуждений, но эта проблема, вероятно, будет решена в ближайшее время. «Мы должны относиться к цепочке мыслей так же, как военные относятся к перехваченным радиосообщениям противника, — считает исследователь Сидни фон Аркс (Sydney von Arx). — Сообщение может быть вводящим в заблуждение или закодированным, но в конечном итоге мы знаем, что оно используется для передачи полезной информации, и мы, вероятно, сможем многому научиться, прочитав его».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Для достижения своих целей продвинутые модели ИИ будут хитрить, обманывать и воровать
OpenAI опасается, что вскоре её модели научатся разрабатывать биологическое оружие
«Думающая» ИИ-модель OpenAI o3 отказывается отключаться, даже в ответ на команду человека
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой
Би-би-си угрожает Perplexity судом из-за нарушения авторских прав при обучении нейросетей
Китайская MiniMax представила ИИ-модель M1 — её обучение обошлось в 200 раз дешевле GPT-4
Теги: llm, искусственный интеллект, безопасность, цепочки мыслей, openai, anthropic, google, xai
llm, искусственный интеллект, безопасность, цепочки мыслей, openai, anthropic, google, xai
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Twitch лишил пользователей из России трансляций в 1080p
«Это будет легендарно»: THQ Nordic проведёт «титаническую» презентацию с анонсами по ремейку «Готики», Titan Quest 2 и «несколькими тузами в рукаве»
Самый зоркий телескоп на Земле начал изучать вселенную — опубликованы первые впечатляющие снимки
Apple раскритиковала маркировку гаджетов в ЕС после низких оценок iPhone и iPad
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех
Каждый продвинутый ИИ сам научился врать и манипулировать — даже рассуждая «вслух» 21 мин.
Всего за год отечественный спрос на специалистов по безопасности ИИ вырос в 4 раза 32 мин.
Великобритания заставит Google ослабить контроль над своим поисковиком 2 ч.
GSC Game World подтвердила дату выхода следующего крупного обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 3 ч.
Амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft спустя десять лет разработки отменена, а студия будет расформирована 4 ч.
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой 7 ч.
Конгресс США запретил сотрудникам пользоваться высокорискованным WhatsApp 14 ч.
«Продолжаем держать курс на крутые обновления»: создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» нацелены обжаловать решение суда 15 ч.
Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов» 15 ч.
Точки восстановления в Windows 11 теперь живут всего 60 дней 16 ч.
Нейросеть победила квантовую интерференцию и превзошла учёных в анализе данных по бозону Хиггса 5 мин.
Секретный ИИ-гаджет OpenAI и Джони Айва не будет носимым и выйдет не раньше 2026 года 17 мин.
Роботакси Tesla за два дня работы привлекли внимание американских властей странными манёврами 2 ч.
Lenovo анонсировала новые системы для дата-центров, оптимизированные для ИИ 2 ч.
Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов 3 ч.
В MIT придумали бустер для CPU и GPU — крошечный дискретный GaN-транзистор «дайлет» 3 ч.
Китай пообещал сотню прорывов в сфере ИИ, сопоставимых с выходом DeepSeek 3 ч.
Samsung заманивает инженеров на американские фабрики огромными зарплатами — в 1,5–2 раза выше, чем у Intel и TSMC 4 ч.
Процессор в составе новейшего ноутбука Huawei MateBook Fold выпускается по прежней 7-нм технологии 6 ч.
Владельцы «параллельно ввезённых» машин Lixiang до конца июня могут бесплатно получить мастер-аккаунт в РФ 9 ч.