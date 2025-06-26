Обучать ИИ на онлайн-библиотеках законно — так решил суд в деле авторов книг против Meta✴

Meta✴ выиграла судебный процесс по иску авторов книг, включая Та-Нехиси Коутса (Ta-Nehisi Coates) и Ричарда Кадри (Richard Kadrey), обвинивших компанию в незаконном использовании контента онлайн-библиотеки — книг, научных статей и комиксов — для обучения своих ИИ-моделей Llama. Суд постановил, что использование онлайн-книг для обучения ИИ-моделей без согласия авторов является «добросовестным использованием».

В деле Meta✴ речь шла о так называемой теневой онлайн-библиотеке LibGen, которая размещает большую часть своего контента без разрешения правообладателей. Компания утверждала, что контент библиотеки использовался для разработки преобразующей технологии, что было справедливым независимо от того, как она его получила.

Окружной судья из Сан-Франциско Винс Чхабрия (Vince Chhabria) постановил, что использование Meta✴ этих материалов защищено положением закона об авторском праве и добросовестном использовании. Вместе с тем судья отметил, что его решение отражает неспособность авторов книг должным образом изложить свою позицию. «Это решение не означает, что использование компанией Meta✴ материалов, защищённых авторским правом, для обучения своих языковых моделей является законным, — сказал он. — Оно означает лишь то, что истцы привели неверные аргументы и не смогли представить доказательства в поддержку своей правоты».

Чхабрия заявил, что «потенциально выигрышным аргументом» в иске к Meta✴ было бы указать на размывание рынка со ссылкой на ущерб, наносимый правообладателям ИИ-продуктами, которые могут «наводнить рынок бесконечным количеством изображений, песен, статей, книг и многого другого». «Люди могут побудить ИИ-модели генерировать эти результаты, используя лишь малую долю времени и креативности, которые потребовались бы в противном случае», — отметил судья. Он также предупредил, что ИИ может «значительно подорвать стимул людей создавать вещи по старинке».

Это вторая победа за неделю у компаний в сфере ИИ, после того как в понедельник суд вынес решение в пользу стартапа Anthropic в аналогичном деле.