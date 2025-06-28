Alibaba представила ИИ-модель Qwen VLo, которая умеет редактировать картинки

Alibaba представила ИИ нового поколения, который существенно упростит пользователям создание и редактирование изображений на основе текстов и визуальных материалов. Модель, получившая название Qwen VLo, станет частью серии ИИ-сервисов под брендом Qwen и позволит не только генерировать изображения по текстовым запросам, но и модифицировать уже существующие.

Как сообщает Bloomberg, новая модель не только анализирует данные, но и способна на их основе генерировать высокачественные изображения. Например, пользователь может ввести текстовой запрос, а после генерации попросить добавить какие-либо детали, например, шляпу для кота. Также можно загрузить готовое изображение и «дорисовать» его.

Одной из ключевых особенностей Qwen VLo является технология прогрессивной генерации, при которой пользователь может наблюдать за процессом создания изображения шаг за шагом. Например, можно отправить запрос «Создай картинку милого кота», и система начнёт формировать изображение прямо на глазах.

В своём блоге компания также отметила, что новая версия модели не просто «воспринимает окружающий мир, но и способна создавать высококачественные реконструкции на основе этого восприятия». Это соотносится с тем, что ранее генеральный директор компании Эдди Ву (Eddie Wu) заявлял, что основной целью Alibaba на текущий момент является разработка сильного искусственного интеллекта (AGI), который будет обладать уровнем развития человека.

Модель Qwen VLo позиционируется как конкурентный ответ на другие решения рынка, включая продукты OpenAI. Однако Alibaba также сталкивается с агрессивной конкуренцией внутри Китая, например, со стороны DeepSeek, которая произвела в индустрии фурор, заявив о создании мощной модели всего за несколько миллионов долларов. В ответ компания Alibaba ещё активнее стала добавлять новые функции для обработки текстов, изображений, аудио и видео, также оптимизируя модель и для работы на смартфонах.