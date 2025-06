«Абсолютно неприемлемо»: разработчики The Alters попались на использовании генеративного ИИ, и фанаты не рады

Научно-фантастическое выживание The Alters от авторов This War of Mine и Frostpunk из 11 bit studios собрало в Steam «очень положительные» отзывы, однако как минимум один элемент игры пользователям категорически не понравился.

Как подметил участник форума Reddit под ником EarthlingKira, в англоязычной версии The Alters есть свидетельства использования генеративного ИИ, хотя описание на странице игры в Steam об этом умалчивает.

«Конечно, вот переработанная версия с фокусом исключительно на научных и астрономических данных», — гласит внутриигровая запись в The Alters, которая выглядит как ответ чатбота на уточнение запроса по созданию научного текста.

Как передают пользователи соцсетей, разработчики обращались к ИИ и для помощи с переводом The Alters на разные языки. В частности, португальский (бразильский вариант) и корейский.

Вот, например, фраза, оставленная по ошибке в одном из диалогов бразильской версии игры: «Конечно! Текст, переведённый на бразильский португальский: "Всякий разговор между двумя людьми, правда? Так что мы —"».

Пользователи раскритиковали 11 bit studios за небрежное исполнение текстовой составляющей The Alters и использование ИИ без соответствующего уведомления. «Абсолютно неприемлемо», — считает Tiritto из Steam.

The Alters вышла 13 июня на PC (1510 рублей в Steam и EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. На момент публикации 11 bit studios не прокомментировала ситуацию.