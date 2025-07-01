Сегодня 01 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Xiaomi распродала все электромобили YU7 ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi распродала все электромобили YU7 на год вперёд — и вызвала гнев сотен покупателей

Когда Xiaomi открыла приём заказов на свой первый электромобиль SU7 весной прошлого года, некоторым из клиентов предлагалось ждать по восемь месяцев. Ситуация с представленным недавно кроссовером YU7 отказалась более напряжённой: фирменное приложение Xiaomi при оформлении заказа на новинку предлагает ждать поставки на протяжении 60 недель — больше года.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Руководство Xiaomi ранее подчёркивало, что интерес к кроссоверу YU7 на раннем этапе жизненного цикла превышает уровень популярности седана SU7 в три раза. На новую модель также возлагаются надежды по выводу всего электромобильного бизнеса на безубыточность по итогам текущего (второго) полугодия. Как отмечалось ранее, за первые 18 часов с момента начала приёма заявок на YU7 в подкреплённые авансовым платежом заказы превратилось около 240 000 штук.

На начальном этапе от заявителей требовалось внести залог в размере почти $700, который можно было забрать в течение первых семи дней с момента оформления заявки. В дальнейшем при отказе от покупки машины залог уже нельзя было вернуть. Подобные меры были призваны обезопасить рынок от спекулянтов и торгующих местами в очереди, поскольку Xiaomi также запретила переоформлять заявку на других лиц. Тем не менее, на практике подобный подход вызвал волну недовольства, поскольку не все заявители в момент внесения залога понимали, что им придётся ждать заказанную машину от 38 до 68 недель. По информации Reuters, более 400 жалоб на платформе Black Cat сейчас упоминают о созданных Xiaomi неудобствах, их авторы требуют возмещения средств. Они утверждают, что сроки ожидания высвечивались в приложении Xiaomi только после уплаты залога.

Часть клиентов обеспокоена тем, что они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на покупку электромобилей, которые в Китае будут предоставляться до конца текущего года. Если сроки ожидания YU7 превысят хотя бы полгода, то на эту льготу им уже рассчитывать не придётся. Сейчас, по некоторым оценкам, Xiaomi способна каждый месяц собирать по 28 000 электромобилей, причём основное их количество приходится на седаны SU7. Второе предприятие, которое будет введено в строй в ближайшие недели, немного разгрузит очередь, но кардинально проблему дефицита в этом году вряд ли решит. Кому-то из будущих владельцев кроссоверов YU7 удалось забронировать одну из нескольких сотен почти готовых машин, внеся невозвратный залог в размере $2800, но количество этих счастливчиков объективно ограничено.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi задействовала 1000 роботов и передовые технологии для сборки электромобилей
В Китае стартовали продажи электрических кроссоверов Xiaomi YU7 по цене от $35 000
Xiaomi намерена сделать YU7 популярнее, чем бестселлер Tesla Model Y в Китае
Apple не смогла отвертеться от иска Минюста США о монополии на рынке смартфонов
Дубай стал на шаг ближе к запуску аэротакси — Joby Aviation доставила первый серийный электролёт в ОАЭ
Китайские электромобили станут безопаснее: власти ужесточат требования к защите батарей от возгораний и взрывов
Теги: xiaomi, xiaomi yu7, электромобиль, дефицит
xiaomi, xiaomi yu7, электромобиль, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Nvidia подтвердила, что скоро прекратит выпускать драйверы для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 1000
В России выделили частоты для сетей 5G, но в «неудобном» диапазоне
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Пять причин полюбить HONOR 400 Pro
МТС Web Services запустила B2B-платформу MWS Data с ИИ-агентами для работы с большими данными 50 мин.
Electronic Arts опубликовала тизер первой за 16 лет новой NCAA March Madness — 2K тоже дразнит фанатов возвращением в игру 58 мин.
Будущее Halo прояснится в октябре, и фанаты «не захотят пропускать» это 3 ч.
Запуски ракет NASA и работу астронавтов в открытом космосе начнут показывать на Netflix 3 ч.
Siri может поумнеть с помощью ИИ OpenAI или Anthropic — у Apple не получается обучить достойный ИИ самостоятельно 3 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжит получать новый контент — подробности крупного обновления 10.0 4 ч.
«Яндекс» открыл бесплатный доступ к своей лучшей нейросети YandexGPT 5 Pro через «Чат с Алисой» 4 ч.
Стартапу xAI Илона Маска удалось недавно привлечь в общей сложности $10 млрд 7 ч.
Руководство OpenAI признало, что конкуренция за ценные кадры вынуждает его шевелиться 11 ч.
Марк Цукерберг собрал звёздную команду для разработки суперинтеллекта 12 ч.
Трамп пообещал сэкономить состояние для США, отменив субсидии компаниям Илона Маска 11 мин.
Xiaomi распродала все электромобили YU7 на год вперёд — и вызвала гнев сотен покупателей 2 ч.
Обновление системы резервного копирования TATLIN.BACKUP для защиты данных от вирусов-шифровальщиков 2 ч.
HPE продаст Instant On, чтобы купить Juniper, а Juniper лицензирует Mist, чтобы продаться HPE 2 ч.
В России запретят называть отечественными чипы, произведённые за границей — статус Baikal и «Эльбрус» под угрозой 3 ч.
Xiaomi задействовала 1000 роботов и передовые технологии для сборки электромобилей 3 ч.
Google договорилась о покупке термоядерной энергии у детища MIT — Commonwealth Fusion Systems 4 ч.
Россияне стали чаще покупать ноутбуки без операционной системы — так дешевле 4 ч.
Blue Origin в 13-й раз свозила туристов на границу космоса — и 1000 открыток в придачу 4 ч.
Amazon запустила инстансы EC2 C8gn с чипами Graviton4 для требовательных сетевых нагрузок 5 ч.