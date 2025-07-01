Xiaomi распродала все электромобили YU7 на год вперёд — и вызвала гнев сотен покупателей

Когда Xiaomi открыла приём заказов на свой первый электромобиль SU7 весной прошлого года, некоторым из клиентов предлагалось ждать по восемь месяцев. Ситуация с представленным недавно кроссовером YU7 отказалась более напряжённой: фирменное приложение Xiaomi при оформлении заказа на новинку предлагает ждать поставки на протяжении 60 недель — больше года.

Руководство Xiaomi ранее подчёркивало, что интерес к кроссоверу YU7 на раннем этапе жизненного цикла превышает уровень популярности седана SU7 в три раза. На новую модель также возлагаются надежды по выводу всего электромобильного бизнеса на безубыточность по итогам текущего (второго) полугодия. Как отмечалось ранее, за первые 18 часов с момента начала приёма заявок на YU7 в подкреплённые авансовым платежом заказы превратилось около 240 000 штук.

На начальном этапе от заявителей требовалось внести залог в размере почти $700, который можно было забрать в течение первых семи дней с момента оформления заявки. В дальнейшем при отказе от покупки машины залог уже нельзя было вернуть. Подобные меры были призваны обезопасить рынок от спекулянтов и торгующих местами в очереди, поскольку Xiaomi также запретила переоформлять заявку на других лиц. Тем не менее, на практике подобный подход вызвал волну недовольства, поскольку не все заявители в момент внесения залога понимали, что им придётся ждать заказанную машину от 38 до 68 недель. По информации Reuters, более 400 жалоб на платформе Black Cat сейчас упоминают о созданных Xiaomi неудобствах, их авторы требуют возмещения средств. Они утверждают, что сроки ожидания высвечивались в приложении Xiaomi только после уплаты залога.

Часть клиентов обеспокоена тем, что они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на покупку электромобилей, которые в Китае будут предоставляться до конца текущего года. Если сроки ожидания YU7 превысят хотя бы полгода, то на эту льготу им уже рассчитывать не придётся. Сейчас, по некоторым оценкам, Xiaomi способна каждый месяц собирать по 28 000 электромобилей, причём основное их количество приходится на седаны SU7. Второе предприятие, которое будет введено в строй в ближайшие недели, немного разгрузит очередь, но кардинально проблему дефицита в этом году вряд ли решит. Кому-то из будущих владельцев кроссоверов YU7 удалось забронировать одну из нескольких сотен почти готовых машин, внеся невозвратный залог в размере $2800, но количество этих счастливчиков объективно ограничено.