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Производство iPhone для США под угрозой — Foxconn зачем-то массово вывозит китайских инженеров с индийских фабрик

Foxconn попросила сотни китайских инженеров и техников вернуться домой с фабрик по сборке iPhone в Индии, что нанесло удар по интересам Apple. Уже уехали более 300 сотрудников из Китая, в Индии остался в основном вспомогательный персонал из Тайваня. Причины такого оттока работников Foxconn пока неясны. Ранее китайские чиновники призывали ограничить передачу технологий и экспорт оборудования в Индию и Юго-Восточную Азию.

Источник изображения: Foxconn

Источник изображения: Foxconn

Генеральный директор Apple Тим Кук не раз отмечал мастерство и опыт китайских специалистов. По его словам, именно это, а не финансовая выгода, является ключевой причиной размещения большинства производств Apple в Китае. Однако политическая ситуация заставляет Apple активно развивать производство за пределами Поднебесной, в том числе в Индии. И отъезд специалистов из Индии замедлит обучение местной рабочей силы, а также внедрение производственных технологий, что, вероятно, приведёт к увеличению затрат. По мнению экспертов, отток китайских сотрудников не повлияет на качество продукции, но снизит эффективность сборочных линий.

Эти события происходят в крайне неподходящее время для Apple, поскольку компания готовится нарастить производство iPhone 17 в Индии, а Foxconn строит новый завод на юге страны. Индия и другие страны региона, включая Вьетнам, стремятся привлечь мировые технологические компании, пользуясь напряжённостью в отношениях между США и Китаем, которая подталкивает корпорации к географической диверсификации производств.

Хотя Foxconn по-прежнему производит большинство iPhone в Китае, в последние годы она активно строит крупные сборочные предприятия в Индии и направляет туда большое количество опытных китайских инженеров. Китайские менеджеры сыграли ключевую роль в обучении местного персонала Foxconn. Индия начала массовую сборку iPhone всего четыре года назад, и сейчас на неё приходится уже пятая часть мирового производства этих устройств.

Apple планирует перенести в Индию основное производство iPhone для рынка США к концу 2026 года, поскольку на собранные в Китае iPhone пошлины выше. Однако этот шаг подвергся критике со стороны Дональда Трампа, который требует, чтобы компания изготавливала устройства для американских клиентов на территории США. Но высокая стоимость рабочей силы делает производство iPhone в США убыточным. Любые попытки Китая помешать переезду своих опытных инженеров в США ещё больше усложнят планы Apple по локализации производства.

Китай и Индия много лет конкурируют за влияние в регионе. В прошлом году наблюдалось некоторое потепление в их отношениях. Тем не менее, прямое авиасообщение между странами не восстановлено, Индия ограничивает выдачу виз гражданам Китая и запрещает китайские приложения, включая TikTok, а Китай сохраняет запрет на экспорт удобрений в Индию.

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Теги: foxconn, apple, сборка, iphone, сша, китай, индия
foxconn, apple, сборка, iphone, сша, китай, индия
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