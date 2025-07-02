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Китай неумолимо подрывает лидерство Америки в глобальной гонке ИИ

Китайские компании в сфере ИИ подрывают глобальное господство США в этой области. Это противостояние направило мир на путь технологической холодной войны, в которой остальным странам придётся выбирать американские или китайские системы ИИ. Поскольку конкурирующие модели становятся всё более закрытыми друг для друга, эксперты опасаются, что они «получат больше свободы действий, чтобы запереть пользователей в пузырях дезинформации и пропаганды».

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

В настоящее время пользователи по всему миру, от многонациональных банков до государственных университетов, выбирают большие языковые модели (LLM) китайских компаний, таких как DeepSeek и Alibaba, в качестве альтернативы американским системам. По словам осведомлённых источников, HSBC и Standard Chartered начали внутреннее тестирование моделей DeepSeek, а крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco недавно установила DeepSeek в своём главном центре обработки данных.

Даже крупные американские поставщики облачных услуг, такие как Amazon Web Services, Microsoft и Google, предлагают модели DeepSeek клиентам, несмотря на установленный Белым домом запрет на использование этого приложения на некоторых правительственных устройствах из-за проблем с безопасностью данных. Недавно законодатели США представили законопроект, который запретит всем федеральным агентствам использовать ИИ, разработанный в Китае.

По данным исследовательской компании Sensor Tower, на сегодняшний день ChatGPT от OpenAI остаётся ведущим в мире потребительским чат-ботом на основе ИИ, с 910 миллионами глобальных загрузок по сравнению с 125 миллионами DeepSeek. Но, как и во многих других отраслях, китайские компании предлагают сходный уровень производительности LLM по значительно более низким ценам. Китайские компании ИИ устремились на мировой рынок, несмотря на препятствия, воздвигнутые на их пути США.

Обеспокоенный стремлением Китая к передовым технологиям для наблюдения или военных целей, Вашингтон ограничил доступ китайских компаний ИИ к американским компьютерным чипам, ноу-хау и финансированию и угрожает ещё сильнее ужесточить санкции. Пекин, в свою очередь, вкладывает гигантские средства в создание индустрии ИИ с минимальной зависимостью от США.

Военные аналитики свидетельствуют, что Народно-освободительная армия Китая, как и армия США, активно изучает возможности ИИ для получения стратегического преимущества, хотя трудно точно определить, насколько далеко зашли эти усилия. В дальнейшем срыв сотрудничества США и Китая в области безопасности может подорвать способность стран бороться с будущими военными и общественными угрозами от неконтролируемого ИИ.

В то время как американские компании ИИ стремятся достичь прорыва в создании искусственного суперинтеллекта, китайская индустрия ИИ гораздо больше сосредоточена на использовании ИИ для создания практических приложений, что может помочь ей быстро привлечь новых пользователей. Ведущие китайские компании ИИ, в том числе Tencent и Baidu, публикуют свои LLM с открытым исходным кодом, что позволяет разработчикам и компаниям по всему миру легко и недорого их внедрять. По данным Alibaba, на основе её флагманской модели Qwen уже создано более 100 000 производных моделей.

Несколько лет назад американский и китайский секторы искусственного интеллекта были тесно переплетены. В 2018 году на долю американских инвесторов приходилось до 30 % от $21,9 млрд финансирования китайского сектора ИИ. Китайские студенты массово поступали в американские университеты и компании Кремниевой долины. Сегодня венчурные инвестиции США в китайские компании ИИ в значительной степени иссякли. Гражданам Китая становится все сложнее учиться и работать в США.

Чем менее доминирующими являются американские компании ИИ, тем меньше власти будет у США для установления мировых стандартов использования этой технологии, утверждают отраслевые аналитики. Это открывает Пекину двери для использования китайских моделей в качестве троянского коня для распространения информации, отражающей его предпочтительный взгляд на мир.

«Фактор № 1, который определит, победят ли США или Китай в этой гонке, — это то, чья технология будет наиболее широко принята в остальном мире, — заявил президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) на недавних слушаниях в Сенате. — Того, кто придёт первым, будет трудно вытеснить».

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Теги: китай, сша, гонка, искусственный интеллект
китай, сша, гонка, искусственный интеллект
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