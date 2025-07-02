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«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta✴ переманивает специалистов ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в пух и прах раскритиковал главу Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) за переманивание талантов в сфере ИИ. По его мнению, действия Meta могут привести к глубоким культурным проблемам в будущем. «Мы прошли путь от нескольких зануд в углу до самых интересных людей в технологической отрасли, — заявил Альтман. — ИИ Twitter токсичен; Meta действует так, что это кажется несколько отвратительным».

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

Позавчера глава Meta разослал сотрудникам служебную записку, в которой представил новую команду суперинтеллекта компании, которую возглавят бывший сотрудник Scale AI Александр Ван (Alexandr Wang) и бывший руководитель GitHub Нат Фридман (Nat Friedman). В список новых работников Meta также вошли несколько человек из OpenAI. В связи с этим главный научный сотрудник OpenAI Марк Чен (Mark Chen) заявил, что чувствует себя так, будто «кто-то проник в наш дом и что-то украл».

«Meta, безусловно, получила несколько замечательных людей, но в целом трудно переоценить, насколько им не хватило лучших людей и пришлось спуститься довольно далеко вниз по списку; они пытались набрать людей в течение очень долгого времени, и я потерял счёт, сколько людей отсюда они пытались получить на должность своего главного научного сотрудника, — считает Альтман. — Я горжусь тем, насколько ориентирована на миссию наша отрасль в целом; конечно, всегда будут наёмники».

Он уверен, что «миссионеры победят наёмников», однако не забыл и о материальной заинтересованности персонала: «Я считаю, что у акций OpenAl гораздо, гораздо больше возможностей для роста, чем у акций Meta». Альтман призвал своих сотрудников остаться в OpenAI. «Я никогда не был более уверен в нашей исследовательской дорожной карте, — заявил он. — У нас самая особенная команда и культура в мире».

Альтман подчеркнул, что OpenAI действительно стремится к созданию AGI (Artificial General Intelligence — «общий искусственный интеллект») «в хорошем смысле», в то время как другие компании видят в нём инструмент для какой-то другой миссии. «Да, мы чудаковатые и странные, но именно это делает это место волшебной колыбелью инноваций, — поддержал Альтмана один из сотрудников OpenAI. — OpenAI странен в самом волшебном смысле. Мы вмещаем множество».

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Теги: искусственный интеллект, openai, me, сэм альтман, марк цукерберг, кадры, критика
искусственный интеллект, openai, me, сэм альтман, марк цукерберг, кадры, критика
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