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Nvidia сегодня может отобрать у Apple звание самой дорогой компании в истории

Капитализация Nvidia сегодня может установить абсолютный исторический рекорд. В течение сегодняшней торговой сессии она достигла $3,92 трлн, тем самым превзойдя рекорд Apple в $3,915 трлн, сообщает Reuters. Теперь осталось только зафиксировать достижение на закрытии сессии. Инвесторы воодушевлены, а акции компании растут благодаря высочайшему спросу на технологии искусственного интеллекта.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Nvidia, которая изначально стала известна как разработчик графических процессор для видеоигр, теперь является ключевым поставщиком чипов для обучения нейросетей. Акции компании выросли на 2,2 % и составили $160,6 на утренних торгах в четверг, позволив превзойти предыдущий рекорд Apple ($3,915 трлн), установленный в декабре 2024 года. Microsoft сегодня заняла второе место с капитализацией $3,7 трлн после роста акций на 1,4 % до $498. Apple сохранила третью позицию и поднялась на 0,5 %, а её стоимость составила $3,19 трлн.

Гонка технологических гигантов — Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet и Tesla — за лидерство в сфере ИИ и наращивание вычислительной мощности дата-центров продолжает подогревать интерес к высокопроизводительным ускорителям вычислений Nvidia. За четыре года рыночная стоимость компании выросла почти в восемь раз — с $500 млрд в 2021 году до почти четырёх триллионов сейчас.

По данным ведущего мирового поставщика инфраструктуры и данных для финансовых рынков LSEG, сейчас Nvidia стоит больше, чем фондовые рынки Канады и Мексики вместе взятые, а также превосходит совокупную капитализацию всех публичных компаний Великобритании. Акции Nvidia торговались с коэффициентом P/E (цена/прибыль) на уровне 32, что ниже среднего показателя в 41 за последние пять лет. Это говорит о том, что рост прибыли компании опережает даже существенное повышение курса её акций.

С апреля котировки Nvidia выросли более чем на 68 %, восстановившись после падения, вызванного заявлениями Дональда Трампа (Donald Trump) о новых глобальных пошлинах. Рост акций связан с ожиданиями, что администрация Белого дома смягчит торговые ограничения.

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Теги: nvidia, ai, ии
nvidia, ai, ии
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