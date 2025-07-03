Nvidia сегодня может отобрать у Apple звание самой дорогой компании в истории

Капитализация Nvidia сегодня может установить абсолютный исторический рекорд. В течение сегодняшней торговой сессии она достигла $3,92 трлн, тем самым превзойдя рекорд Apple в $3,915 трлн, сообщает Reuters. Теперь осталось только зафиксировать достижение на закрытии сессии. Инвесторы воодушевлены, а акции компании растут благодаря высочайшему спросу на технологии искусственного интеллекта.

Nvidia, которая изначально стала известна как разработчик графических процессор для видеоигр, теперь является ключевым поставщиком чипов для обучения нейросетей. Акции компании выросли на 2,2 % и составили $160,6 на утренних торгах в четверг, позволив превзойти предыдущий рекорд Apple ($3,915 трлн), установленный в декабре 2024 года. Microsoft сегодня заняла второе место с капитализацией $3,7 трлн после роста акций на 1,4 % до $498. Apple сохранила третью позицию и поднялась на 0,5 %, а её стоимость составила $3,19 трлн.

Гонка технологических гигантов — Microsoft, Amazon, Meta✴, Alphabet и Tesla — за лидерство в сфере ИИ и наращивание вычислительной мощности дата-центров продолжает подогревать интерес к высокопроизводительным ускорителям вычислений Nvidia. За четыре года рыночная стоимость компании выросла почти в восемь раз — с $500 млрд в 2021 году до почти четырёх триллионов сейчас.

По данным ведущего мирового поставщика инфраструктуры и данных для финансовых рынков LSEG, сейчас Nvidia стоит больше, чем фондовые рынки Канады и Мексики вместе взятые, а также превосходит совокупную капитализацию всех публичных компаний Великобритании. Акции Nvidia торговались с коэффициентом P/E (цена/прибыль) на уровне 32, что ниже среднего показателя в 41 за последние пять лет. Это говорит о том, что рост прибыли компании опережает даже существенное повышение курса её акций.

С апреля котировки Nvidia выросли более чем на 68 %, восстановившись после падения, вызванного заявлениями Дональда Трампа (Donald Trump) о новых глобальных пошлинах. Рост акций связан с ожиданиями, что администрация Белого дома смягчит торговые ограничения.