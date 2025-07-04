Xbox, Surface и Windows превратились в отстой — и это часть плана самой Microsoft

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) и финансовый директор компании Эми Худ (Amy Hood) возлагают на Xbox, Windows и другие продукты всё менее реалистичные ожидания, и ущерб от этого подхода становится всё более очевидным. Теперь Microsoft — это скорее инвестиционный банк, чем технологическая компания. С критикой на компанию обрушился ресурс Windows Central.

Когда-то Microsoft заверяла общественность, что сохранит за собой выпуск аппаратной части Xbox, но теперь всё более обоснованными представляются слухи, что эту задачу компания делегирует своим традиционным OEM-партнёрам, таким как Asus, оставив в неопределённости как собственный отдел по разработке оборудования, так и геймеров. На этой неделе стало известно, что под очередную волну сокращений попадут 9000 сотрудников Microsoft, и, следовательно, только в этом году работу потеряли не менее 15 300 человек. Многие из них занимались направлением Xbox, причём особой стратегии сокращения как будто не было. Увольнениям подверглись сотрудники, проработавшие в компании десять и более лет, те, кто лично обеспечил Microsoft миллионные доходы. Под сокращение попали легендарные лидеры крупных студий, закрывались проекты, а в одном случае — и студия целиком.

Из-за Сатьи Наделлы и Эми Худ в компании сформировалась обстановка, при которой учитывать потребности разработчиков, потенциальных сотрудников и клиентов уже не представляется возможным. Microsoft лишена единой цели, она в одночасье меняет стратегию и из-за своего непостоянства легко увольняет людей тысячами. Это уже не столько технологическая компания, сколько инвестиционный банк, лишённый возможности предлагать инновации. Из-за нереалистичных ожиданий госпожи Худ в отношении подведомственных ей отделов в Microsoft сложилась культура страха и сомнений — они вредят как производительности труда, так и прибыльности. Сотрудники компании склоняются к тому, что сокращения проводятся в свете грядущего перехода к искусственному интеллекту, но в руководстве и среди инвесторов всё больше растёт беспокойство, что Microsoft проигрывает или даже уже проиграла гонку ИИ.

Партнёрство Microsoft с OpenAI уже не просто дало трещину, а раскололось. Стартап отчаянно пытается преодолеть ограничения, наложенные инвестиционным соглашением с Microsoft, а Microsoft пользуется исключительными правами на различные аспекты разработок OpenAI, имеет преимущественную возможность отказать в размещении рабочих нагрузок OpenAI и выдвинуть требование о распределении доходов. В действительности OpenAI больше не предоставляет Microsoft исключительных прав на размещение своих служб. Более того, соглашения между двумя компаниями действуют лишь до 2030 года. Инвесторы тревожатся, что успех Microsoft в области ИИ зависит исключительно от OpenAI, а крупнейших специалистов OpenAI теперь активно переманивает Meta✴. Таким образом, положение Microsoft на рынке ИИ рискует в одночасье испариться, а лидерами станут другие технологические компании.

Собственные продукты Microsoft на базе ИИ оказались преимущественно несостоятельными. Copilot во всех своих воплощениях — это урезанная версия ChatGPT. Даже такие базовые функции как удаление объектов с фотографий работают хуже, чем, например, аналоги от Samsung. Единственным «реальным» ИИ-продуктом от Microsoft стала функция Windows Recall, обернувшаяся кошмаром для конфиденциальности. Линейка компьютеров Copilot+ PC также обернулась провалом, в жертву инициативе принесли бренд Surface. Есть мнение, что в руководстве Microsoft и среди инвесторов были недовольные вложениями в Activision Blizzard и Call of Duty вместо ИИ.

Складывается впечатление, что при Сатье Наделле в Microsoft просто забыли о реально существующих людях, которые разрабатывают продукты компании и пользуются ими. Отрицательную реакцию общественности на Windows Recall было очень легко предсказать. Но в совете директоров, видимо, рассудили проще: «Люди пользуются ИИ, значит, ИИ — это хорошо». Вся линейка Copilot+ PC просто кричала, что компания выпускает на рынок неготовую и непродуманную продукцию — этого не случалось, когда направлением руководили Панос Панай (Panos Panay) и Ральф Грёне (Ralf Groene), но они в Microsoft больше не работают. При Панайе компьютеры Surface были лидерами отрасли, к которым уважительно относилась Apple, а партнёры Microsoft брали с этой продукции пример, обеспечивая продвижение вперёд всей отрасли. В реалиях 2025 года направление Surface используется скорее для удовлетворения технологических причуд, вызвавших мимолётный интерес Сатьи Наделлы.

Платформы Windows Mixed Reality и Windows Phone, умный браслет Microsoft Band и мучительно неспешный перевод Windows на ARM — всё это указывает на то, что при теперешнем руководстве компания проводит громкие анонсы, после которых вкладывает в эти продукты слишком мало и закрывает их. Нечто подобное, но в замедленном темпе, сейчас наблюдается с Copilot, несмотря на колоссальные инвестиции в размере $80 млрд. Microsoft здесь скорее поддерживает чужие сервисы, а не собственные продукты. Раньше конференция Microsoft Build была площадкой для презентации полезных потребительских продуктов и взаимодействия с разработчиками, а теперь это скучный парад приманок для инвесторов и демонстрация отношения Сатьи Наделлы к компании.

Таким образом, это не инновационная технологическая компания, а действительно скорее инвестиционный банк. Действует Microsoft просто: врывается на перспективный рынок с деньгами и поглощениями, затем экономит на развитии продукта, превращая его в нечто явно непрактичное, и переключается на новый объект, когда в технологической моде возникает очередная тенденция. Едва ли в среде, где инвестиционный менталитет вытеснил доверие клиентов и благополучие собственных сотрудников, может процветать подразделение Xbox. Доходит до смешного. В этом году на фестивале Summer Game Fest компания Microsoft решила не проводить мероприятия Xbox FanFest — его постоянные участники взяли все расходы на себя. То есть корпорация с рыночной капитализацией более $3 трлн и прибылью $22 млрд за последний квартал не смогла выделить несколько тысяч долларов, чтобы организовать мероприятие для собственных поклонников. Один только Сатья Наделла за минувший год получил акций компании на $79 млн.

Существующие продукты Microsoft, в том числе Windows 11 и компьютеры Surface, демонстрируют, что компания не хочет ни рисковать, ни выделять времени на полноценную доработку продуктов. Microsoft не имеет общего направления развития, убеждений и желания конкурировать. Это капитализм последней стадии, где неудачи вознаграждаются, а способность быстро перемещать капитал исключает необходимость предоставлять услуги потребителям и обществу. Microsoft, видимо, просто идёт туда, где другие компании, настоящие новаторы, обнаруживают источники дохода — здесь она поглощает и перерабатывает имеющееся, но не курирует и не развивает его. Компании, похоже, стало безразлично, как Xbox, Surface или Windows 11 будут расти без риска, инвестиций и доверия потребителей. У Microsoft достаточно денег, чтобы просто двигаться туда, куда дует ветер, и жестокость сокращений — это лишь последствия подхода, в котором деньги определяют всё. Компания делает всё возможное, чтобы остановить собственных сотрудников, которые хотят создавать нечто новое. У неё нет ни миссии, ни этики.